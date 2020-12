SANJALA SAM NOĆAS POKOJNOG MUŽA I ZNALA DA ĆU DOBITI STAN! Neverovatna priča dobitnice nekretnine u Zemunskim kapijama

Olivera Nešić iz Novog Beograda, koja je večeras u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi 2020" dobila trosoban stan u naselju Zemunske kapije, kaže za Kurir da je noćas sanjala pokojnog supruga i da je zato znala je da će večeras dobiti vrednu nagradu. - Suprug je na današnji dan pre tri godine imao infarkt. A upravo posle tog infarkta otkriven mu je karcinom od koga je preminuo četiri meseca kasnije i to ćerki na rukama. Prošli smo tešak period i kad sam se jutros probudula bila sam mnogo tužna, setila sam se da je moj Zoran na današnji dan imao infarkt. A onda sma sinu rekla: "Ja daan ndobija stan", na šta je on rekao:"Mama, šest miliona koverti je u igri. Samo sam mu kazala: "Videćeš". Jednostavno sam osećala da ću dobiti i to baš zato što sam sanjala mog Zorana - kaže nam Olivera i dodaje: - A mami kažem, dok smo gledale izvlačenje, da neću dobiti stan u Beogradu na vodi, jer sam s Novog Beograda, ali hoću onaj u Zemunskim kapijama - priča Olivera, koja živi sa ćerkom od 25 godina, sinom od 20, majkom od 84 i psom: - Evo, i naš pas se obradovao nagradi pa laje - kroz smeh kaže Olivera i dodaje da da još ne zna ko će živeti u tom stanu, ali da je najvažnije im je tu. (Kurir.rs/J.S.S.)

