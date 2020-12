VODAVODA DONIRALA GOTOVO 10 MILONA DINARA ZA BORBU PROTIV KORONAVIRUSA U SRBIJI

Od početka pandemije kovid-19 do danas, VODAVODA je donirala novčana sredstva i robu u iznosu od gotovo 10 miliona dinara, kako bi podržala zdravstvene institucije i organizacije širom Srbije u borbi protiv koronavirusa. Deo robe i sredstava preusmeren je zdravstvenim institucijama širom zemlje, a prevashodno kovid bolnicama i privremenim smeštajima za obolele od ovog virusa – Beogradskom sajmu, kovid bolnici u beogradskom naselju Batajnica, Štark areni, Kliničko bolničkim centrima Srbije, Dragiša Mišović, Bežanijska kosa i Niš, zatim Onkološkoj klinici u Beogradu, Zemunskoj bolnici, kao i kovid centrima i bolnicama u Mladenovcu, Nišu i Kruševcu.

„Pandemija koronavirusa je zdravstvena, ali i socijalna i ekonomska kriza bez presedana. Svedoci smo razornih posledica koje ostavlja na ekonomije i zdravstvene sisteme širom sveta, a naša zemlja nažalost nije izuzetak. Sa prisutnošću na gotovo 20 svetskih tržišta VODAVODA je brend internacionalne snage, ali domaćeg porekla. Mi znamo da svoj uspeh dugujemo najpre zajednici u kojoj poslujemo i zato od početka pandemije do danas neprekidno izdvajamo robu i novčana sredstva sa ciljem da je podržimo u borbi protiv kovida-19 i posledica ovog virusa“, ističe Vojin Đorđević, osnivač i kreator brendova VODAVODA i Gorki list.

Osim zdravstvenim institucijama VODAVODA je podršku pružila i različitim neprofitnim i nevladinim organizacijama i njihovim ljudima na terenu. „Posledice ove, ali i svake druge krize najteže pogađaju izopštene kategorije stanovništva koje se inače nalaze na margini našeg društva. VODAVODA se od osnivanja do danas zalaže za inkluziju i nastoji da da svoj doprinos u građenju društva jednakih prilika za sve. Zbog toga je za nas bilo veoma važno da podržimo i one organizacije koje mogu da dosegnu do naših najugroženijih sugrađana i pruže im neophodnu pomoć“, navodi Đorđević.

On je dodao da moto i krovni slogan Lepota u harmoniji sa prirodom, sve zaposlene u VODAVODI poput putokaza usmerava da pored neospornog kvaliteta isporučuju i lepotu – da je kreiraju, otkrivaju i ističu u svemu što rade. „Mi smo oduvek pronalazili lepotu u davanju, a tokom aktuelne pandemije pronašli smo je i u solidarnosti, humanosti i zajedništvu.

Zbog toga ćemo nastaviti da podržavamo zajednicu i društveno odgovorno poslujemo, jer to jeste jedan od naših strateških ciljeva“, zaključuje Đorđević .

