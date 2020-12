LONČAR: Od 4. januara novi kontigenti Fajzerove vakcine na svakih sedam dana, OTKRIO JE KADA STIŽE I RUSKA

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da od 4. januara stiže novi kontigent "Fajzerove" vakcine i da će od tada na svakih sedam dana stizati nove količine.

Lončar je najavio da ruske vakcine stižu u Beograd danas ili sutra i podsetio da je ta vakcina još uvek u fazi ispitivanja u Agenciji za lekove.

Istakao je da je to ispitivanje pri kraju i da se očekuje da bude završeno u prvim danima nove godine.

- Kada kineska vakcina dobije dozvolu za upotrebu očekuje se da ubrzo nakon toga stignu u Srbiju - kaže Lončar.

Dodao je da Srbija pregovara i sa svim ostalim proizvođačima vakcine protiv korone.

Lončar je rekao da trenutno u našoj zemlji oko 30 odsto stanovništva ima antitela na korona virusa, te da bi tek sa 20-30 odsto vaksinisanog stanovništva mogli da kažemo da imamo podnošljivu situaciju u borbi protiv korone.

- Međutim, priča se tu ne završava, jer koliko znamo, dejstvo vakcine traje nekih šest meseci - rekao je Lončar i dodao da bismo morali već početkom naredne godine da se pripremo za ozbiljnu vakcinaciju na jesen.

Istakao je da je ove godine bio visok nivo vakcinacije protiv sezonskog gripa i pozvao građane koji se do sada nisu vakcinisali da to učine što pre, kako se ne bi dogodilo da u januaru ili februaru ponove dođe do "sudara" korone i gripa.

Ministar je podsetio da su vakcine protiv sezonskog gripa besplate i da gužvi za njih trenutno nema.

(Kurir.rs/Tanjug)

