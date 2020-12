SOCIOLOG VULETIĆ O KORONA ŽURKAMA: Nismo prvaci sveta kad je odgovornost u pitanju! (KURIR TELEVIZIJA)

Ilegalne kovid žurke u suprotnosti su sa preporukama koje su na snazi tokom pandemije koronavirusa, kada se okupljanje više od pet osoba strogo sankcioniše.

Sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić kaže da će uvek postojati pojedinci koji će se ponašati u suprotnosti sa vladajućim zahtevima, kao i da kao nacija ne možemo da se pohvalimo odgovornošću.

"Naći će izazov da krše pravila ili ono što im se preporučuje. To nije ništa novo, niti je karakteristično samo za naše društvo... Da ne budemo baš prestrogi prema onima koji učestvuju na tim korona žurkama, setite se da su takva okupljanja bila i na drugim mestima kao što je bio slučaj na sahranama crkvenih velikodostojnika, na protestima... Ljudi su skloni da se ponašaju kao da se to njima neće dogoditi, da su oni imuni, zaštićeni, imate one koji ne razmišljaju, jači im je zov okruženja nego odgovornosti", zaključio je prof. Vuletić i naglasio da nismo prvaci sveta u disciplini odgovornosti.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir