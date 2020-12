DOKTOR JANKOVIĆ OBJASNIO: Vakcinisane osobe moraju i dalje da se štite, za sada NEMA VAKCINACIJE ZA DECU MLAĐU OD 18 I TRUDNICE

Član Kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv korona virusa dr Srđa Janković rekao je većeras gostujući u emisiji "Upitnik" na RTS-u da su sve vakcine koje su u ovom trenutku registrovane bezbedne za građane, te da to što su ispitivanja prošle brže, ne znači da su kriterijumi pri testiranju bili blaži.

On je istakao da će se vakcinisati vakcinom koja bude bila u upotrebi u onom trenutku kada bude došao red na njega.

foto: Printscreen

- Sve vakcine koje prođu ispitivanja su dobre za upotrebu. Sve koje su do sada registovane su prošle su bezbednosne provere. To što ih prošle brže ne znači da su ispitivanja imala blaže kriterijume. To što je urađeno brže ne znači da je urađeno blaže. Bezbednost vakcine je visoka - rekao je dr Janković i dodao:

- Vakcina nije čarobni štapić. Sve mere koje su na snazi moraju da ostanu na snazi i osobe koje su vakcinisane moraju da se štite - naglasio je on.

Naveo je da se u ovom trenuku vakcinacija ne obavlja kod trudnica i kod dece mlađe od 18 godina.

- U ovom trenutku vakcinacija se ne obavlja kod trudnica i kod dece, kod grupa kod kojih još uvek nisu završena sva ispitivanja i pre nego što se završi postupak registracije za te grupe neće biti u upotrebi za njih. Organizovano i sistematski trudnice i decu do 18 godina ne možemo da vakcinišemo. Gornje granice nema, jer čak i delimična zaštita od vakcine je bolja od nikakve - objasnio je dr Janković.

Naveo je i da pacijenti sa hroničnim oboljenjima mogu da prime vakcine, uz uslov da im bolesti nisu u akutnoj fazi.

- Postoje dve vrste negativnih reakcija na vakcine. Jene su blage i očekivane, a sa druge su reakcije koje ugrožavaju zdravlje, njih je bilo pojedinačno na milione i milione datih doza - naglasio je dr Janković.

Đerlek: Oprez, korona je puna iznenađenja

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek istako je da i u narednom periodu moramo biti oprezni, jer je korona virus "pun iznenađenja".

- Moramo biti oprezni obzirom da je ovaj virus pun iznenađenja. Zabrinjava to što se bolnice i dalje pune, da su nam jedinice intezivne nege prepune. Počeli smo vakcinaciju od gerontoloških centara, to je najosetljivija populacija i svako njihovo oboljevanje može tragično da se završi. Do sada smo vakcinisali 850 ljudi i do nije bilo nekih neželjenih dejstava. Zadovoljni smo samim početkom i želeo bih da nastavimo ovako - rekao je Đerkel.

Naglasio je da se tek nakon što prođe sedam dana od vakcinacije drugom dozom vakcine, može smatrati da neko ima značajnu količinu antitela u organizmu.

foto: Printscreen

- Nakon tri nedelje potrebno je ptimiti i drugu dozu vakcine, posle koje je potrebno da prođe sedam dana da bi oni koji su je primili imali značajnu količinu antitela - naglasio je on.

Apelovao je na građane Srbije da se odazovu vakcinaciji.

- Nemojte dozvoliti da jeftino izgubite život - poručio je dr Đerlek.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir