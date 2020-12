RADNO VREME DO 18 ČASOVA: Za Novu godinu i Božić otvorene samo DEŽURNE POŠTE

Za vreme novogodišnjih praznika 1. i 2. januara i na Božić 7. januara radiće dežurne pošte, saopštile su Pošte Srbije.

Pošte na graničnim i administrativnim prelazima radiće non-stop, svih dana praznika, osim pošte na Gradini, koja će raditi od 7.30 do 18.30 časova, ali i Čukarki koja će raditi od 7 do 18.30.

U petak, 1. januara, radiće Glavna pošta u Beogradu u Takovskoj 2 od 7 do 21 čas, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U subotu, 2. januara, u Beogradu će pored Glavne pošte, koja će raditi od 7 do 21 čas, dežurati i pošta u Savskoj 2 od 8 do 15 časova, u Tržnom centru "Rajićeva Shopping Center" i "Big fashion" od 9 do 19 časova.

Radiće i pošte u TC "Stadion Shopping Centar", "Stop Shop" u Borči, u "Univereksportu" u Nehruovoj 68b, "Immo outlet centru" i "TC Novi Merkator" od 8 do 19 časova.

U Novom Sadu će 2. januara raditi šest pošta u "Univereksport" objektima u Teodora Mandića 23, Futoški put 93/c, Balzakova 59, Bajči Žilinskog 4, dr Svetislava Kasapinovića 10-14, Branka Ćopića bb i po jedna pošta u "Univereksport" objektima u Sremskoj Kamenici, Rumenki, Temerinu, Kaću, Bačkoj Palanki i Futogu, a radiće od 8 do 19 časova.

U Kragujevcu će raditi pošte u TC "Plaza" od 10 do 20 časova i "Roda" od 8 do 20 časova a u Zrenjaninu dve pošte u "Univereksport" objektima, od 8 do 19 časova.

Po jedna pošta radiće u Nišu i na Zlatiboru i to od 8 do 15 časova, Somboru i Sremskoj Mitrovici od 8 do 19, Subotici od 8 do 13, Pančevu od 8 do 12, Šapcu od 8 do 14 časova, na Kopaoniku od 9.30 do 20.30, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U četvrtak, 7. januara, radiće Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, od 7 do 21 čas, pošta u Subotici, Bajski put 58, od 8 do 12 časova kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U četvrtak 31. decembra i sredu 6. januara pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno do 18 časova, osim Glavne pošte u Beogradu, u Takovskoj 2, koja će raditi do 21 čas.

Radno vreme pošta na graničnim i administrativnim prelazima se neće menjati.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir