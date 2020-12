AJMO SRBIJO! Na društvenim mrežama pokrenuta velika akcija SUTRA TAČNO U PONOĆ APLAUZ ZA NAŠE HEROJE

Tišina, muk, a onda gromki aplauz nastao iz nekoliko stotina hiljada dlanova širom Srbije, širio se našom zemljom svake večeri u osam časova u znak podrške medicinskim radnicima tokom policijskog časa u sklopu vanrednog stanja.

Koliko im je to tada značilo, najbolje su govorile povratne informacije u vidu video snimaka i slika iz bolnica, a sada je pokrenuta akcija da se u ponoć još jednom prolomi gromki aplauz za sve njih.

Umesto petardi, vatrometa, topovskih udara, a negde čak i rafalnih paljbi iz vatrenog oružija, na Tviteru se sprovodi inicijativa da se sutra tačno u 00:00 iz naših dlanova ponovo uputi podrška onima koji čak ni taj dan neće biti sa svojim najmilijima. Biće tamo gde su najpotrebniji na prvoj liniji fronta u borbi protiv opakog i nevidljivog neprijatelja.

U svojim skafanderima, pod maskama, vizirima, umorni, znojavi, gladni, ali budnog oka uprtog u svakog pacijenta i svaki respirator koji onima što se bore sa posledicama virusa korona znače jedinu šansu za život.

Udarci naših dlanova, nisu lekoviti i ne leče korona virus, ali su onaj vetar u leđa svima onima koji se bore protiv njega i koji za razliku od većine nas nemaju mogućnost da rade iz svojih domova. Ta, mala radost koja nekome tamo daje signal da nije sam, da žrtva i zalaganje nisu uzalud, veliko je svetlo u ovom mraku koji je snašao čovečanstvo.

Ova godina ostaće upisana u istoriji čovečanstva kao 365 dana kojih ćemo se sećati sa knedlom u grlu, a koliko god da nam je taj praznični duh potreban, definitivno nije vredna ispraćanja na način koji smo to radili proteklih godina.

Zato, u 2021. moramo da uđemo sa novim navikama da bi nam se vratile stare kad sve ovo prođe.

Petarde i ostala pirotehnika odavno su prevaziđeni i donose više štete nego koristi, a ako želite da na pravi način dočekate njen prvi minut, okupimo se na prozorima naših domova u ponoć. Svi zajedno kao jedan, za one koji nas čuvaju, za one koji nas hrane, za one koji vode računa o našim ulicama, za one koj brinu o nama i koji se bore i bdiju nad našim životima.

Za sve one koji su braneći nas od virusa dali svoje živote.

Aplauz za naše heroje.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir