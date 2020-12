APEL MUP: Ne bacajte petarde, pazite da se ukrasi ne zapale! Vozači, alkohol i volan nikako zajedno! POGLEDAJTE VIDEO-ČESTITKU UKP

BEOGRAD - Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je danas na građane da tokom predstojećih novogodišnjih praznika ne koriste petarde i ostala pirotehnička sredstva i da posebnu pažnju obrate na električne uređaje koji se koriste kao ukrasi.

MUP u saopštenju podseća da usled nepravilne upotrebe pirotehnike može doći do teških povreda, opekotina, razderotina, a neretko i do povreda lica, šake i drugih delova tela koje mogu dovesti do invaliditeta.

Pored uznemiravanja građana i narušavanja javnog reda i mira, nestručno rukovanje pirotehnikom može izazvati i požare, upozorava MUP.

Takođe ukazuje da su tokom prošle godine usled nestručnog rukovanja pirotehnikom povređene 24 osobe, dok je u poslednjih pet godina povrede zadobilo ukupno 220 ljudi.

Zakonom o zaštiti potrošača zabranjena prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima, a da izvođenje vatrometa mogu vršiti samo za to ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji, uz rešenje koje je izdao MUP.

MUP ističe da tokom novogodišnjih i božićnih praznika vatrogasci imaju povećan obim posla, što je jednim delom prouzrokovano neispravnim električnim uređajima koje koristimo kao ukras.

Savetuje građane da te uređaje kupuju u ovlašćenim prodavnicama, kao i da prilikom upotrebe proveravaju da li se uređaj greje i da ih ne ostavljaju upaljene kada nisu u stanu.

Vozači, poštujte propise!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, apeluju na građane da se tokom novogodišnjih i božićnih praznika pridržavaju svih saobraćajnih pravila i propisa kako bi sačuvali svoje i tuđe živote.

„Apelujemo na građane da budu odgovorni prema sebi i drugima, da poštuju preporučene epidemiološke mere i da ne upravljaju vozilom ukoliko su prethodno konzumirali alkohol“, rekao je Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije.

Radenković je naglasio da građani treba da krenu na put odmorni i da poštuju preporučenu brzinu kretanja. Podsetio je i na obavezu korišćenja zimske opreme na vozilima, posebno ukoliko se za vreme praznika putuje ka turističkim centrima.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir