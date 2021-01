SRPKINJE NA METI INTERNET KAZANOVA: Prevaranti zavode usamljene žene dok im ne iskamče pare pa NESTANU BEZ TRAGA

Usamljene žene, bez partnera, željne pažnje i ljubavi, sve češće su žrtve internet prevaranata. U privatnoj detektivskoj agenciji u Čačku raste broj dama koje traže pomoć istražitelja kako bi najpre dokazale da su prevarene, a potom i svoja prava ostvarile pred sudovima.

- Zanimljivo je da većini oštećenih žena novac koji su izgubile nije bitan, iako je bilo slučajeva prevare i do 5.000 evra, mnogo im teže pada to što je prokockano njihovo poverenje. Smatrale su da u komunikaciju s muškarcem ulaze iz čisto ljudskih, emotivnih pobuda. Na meti prevaranata su obično dobrostojeće žene, bez partnera, udovice, penzionerke, razvedene. Verujući u časne namere, većina njih je razvila duboku emocionalnu vezu s prevarantom - priča za Kurir privatni detektiv Mileta Petrović, dipl. kriminolog i dipl. pravnik. Agenciji se za pomoć obraćaju Čačanke, ali i dame iz drugih gradova Srbije. Ipak, kuriozitet Kazanova prevaranata su žene u dijaspori. Naš sagovornik kaže da trenutno radi na dva slučaja, na jednom u Švajcarskoj i drugom u Nemačkoj.

Najgore prolaze udate Žrtve internet Kazanova budu i udate žene, koje, osim rizika od otkrivanja neverstva, imaju i druge probleme. - U tom slučaju je, pored bračne prevare, od porodice teško sakriti gde je nestao novac koji je prevarant od lakomislene žene uzeo. To podrazumeva vođenje svih istražnih i sudskih radnji u tajnosti. To žrtve dodatno slama - otkriva Petrović ističući neophodnost postojanja priznanice ili svedoka, kada se nekome daje novac.

- Čak ni jezik im nije barijera, jer među njima ima veoma obrazovanih ljudi, koji su završili neke ozbiljne fakultete. Ipak, većina koje smo operativno obrađivali potiče s našeg govornog područja. Oni žrtve tipuju na društvenim mrežama, ali neretko i putem privatnih kontakata i poznanstava. Po pravilu, žrtvu najpre zavedu lepim rečima, pažnjom, obećavaju sve i svašta, zaklinju se u ljubav, ali sve vreme kroz komunikaciju se prožima njihov finansijski problem.

Novac ne traže direktno, već pričaju, recimo, da imaju problem s uvozom automobila, ili neku nerešenu finansijsku situaciju iz prošlosti. Kada žrtva padne na tu priču, ona prevarantu da novac, a on onda nestaje i gubi mu se svaki trag. Blokira sagovornicu na društvenim mrežama i ona više nema način da stupi u kontakt s njim. Ovo je najčešći model po kojem prevaranti obrađuju žrtve, naravno ima i finesa, ali su one rezervisane za one najperfidnije koji žrtvu izrabljuju duže vreme, a da ona i nema taj osećaj - kaže Petrović.

Laka meta Znam za slučaj u kojem se prevarant uselio u stan žrtve, koristio njene automobile, trošio njen novac. Bilo je tu svega, i ucena i pretnji, pa neretko interveniše i policija. Najperfidniji prevaranti znaju i po godinu dana da eksploatišu oštećene, pre nego što ona posumnja da je iskorišćena. Žene obično veruju da je ljubav u pitanju - kaže Petrović.

Većina žena od detektiva traži podatke o nestalom zavodniku, za kog se često ispostavi da je koristio lažno ime i prezime i da iza sebe ima pozamašan broj obmanutih žrtava. Kada prikupe i druge neophodne dokaze, iz agencije žrtvu upućuju na advokate, koji ovu prevaru lako dobijaju na sudu. Prevaranti u proseku novac od ranjive žene izvuku za mesec dana, najmanji iznos za koji su oštetili žrtvu je 1.000, a najveći 5.000 evra.

Kurir.rs/Denis Čeković

Kurir