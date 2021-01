IZLAZAK IZ KRIZE SE JASNO VIDI: Dr Kon otkrio koliko ljudi treba da se vakciniše da bismo stekli kolektivni imunitet

Član Kriznog štaba epidemiolog dr Predrag Kon oglasio se danas ponovo statusom na Fejsbuku, a ovoga puta tema je bila masovna vakcinacija i kolektivni imunitet.

"Srbija će obezbediti sve što je potrebno za masovnu imunizaciju: dobrovoljnost, najviši mogući stepen provere bezbednosti i efikasnosti vakcine, izbor različitih vakcina, određeni su prioriteti", napisao je najpre dr Kon.

U nastavku objave objasnio je i koliki je kolektivni imunitet potreban za potpuno suzbijanje virusa.

"Masovna imunizacija, najmanje 1,5 miliona stanovnika obezbeđuje kolektivni imunitet od verovatnih 60 odsto, što je dovoljno da se spreče epidemijski talasi kakve smo imali. Za potpuno suzbijanje ovog virusa potreban je kolektivni imunitet koji je preko 80 odsto. Ako očekujemo potpuno potiskivanje virusa potrebno je da se vakcinišu svi koji žele... do tri miliona stanovnika. Veliki broj (do 40 odsto) imunitet je stekao nakon kontakta sa virusom, bilo tako što je preležao kovid-19 ili imao asimptomatsku infekciju", objasnio je on.

Na kraju se osvrnuo i na izlazak iz ove zdravstvene krize.

"Rezultat masovne imunizacije će zavisiti od odziva stanovništva, ali i naše sposobnosti da od toga ne pravimo temu za podele, već temu o ličnoj zaštiti, ali i solidarnosti. Izlazak iz ove zdravstvene krize se jasno vidi, brzina izlaska zavisi od nas", zaključio je dr Kon.

