DR MIRSAD ĐERLEK OTVORIO DUŠU: Krivim sebe za smrt majke, a najviše boli što nisam uspeo ni da je vidim

Bez obzira na to koliko čovek ima godina, kada mu premine majka, sa njom odlazi i deo njegove duše, a rana je još veća ako ne uspe da joj kaže poslednje zbogom. Upravo ovakva sudbina zadesila je državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja dr Mirsada Đerleka (53) u jeku borbe sa koronavirusom.

Dr Đerlek navodi da krivi samog sebe za smrt majke, jer joj je lično preneo virus dok još uvek nije znao da je i sam inficiran.

Koji trenutak u pandemiji vam je bio najtragičniji, a koji najsrećniji?

"Najtužniji događaj koji mi se desio je smrt moje majke i taj dan kad sam je izgubio zbog korone. Najviše me boli što nisam uspeo da je vidim. Na svoju odgovornost sam izašao sa Infektivne klinike kada su mi javili da je transportuju za Klinički centar Kragujevac. Međutim, mimoišli smo se, ona je ušla u crvenu zonu i tu su nam se putevi zauvek razišli. Još sam pod utiskom da sam je ja ubio. Doneo sam koronu u porodicu iako sam znao da majka spada u rizičnu grupu. Trebalo je da se izolujem, ali ona to ne bi shvatila. Rekla bi mi: 'Uhvatio si se tvoje bolnice, nećeš da dođeš da me vidiš'. Što se tiče srećnih trenutaka, to je zasigurno rođenje mog unuka Kana", kaže dr Đerlek za Objektiv.

Da li znate kako ste se vi zarazili?

"U junu sam se zarazio u jedinici za moždani udar u Novom Pazaru. Ne mogu da tvrdim, ali evidentno je da je koronu imao pacijent koga smo reanimirali. U tom trenutku nisam mislio o sebi. Bili smo u blizini od 20 centimetara bez zaštitne opreme. Pošto je prošlo nekoliko meseci otkad sam preležao virus, moram da priznam, umoran sam i koncentracija mi nije kao ranije", priznao je dr Mirsad Đerlek.

(Kurir.rs/Objektiv)

Kurir