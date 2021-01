DR KON DAO ODGOVOR NA PITANJE KOJE SVE ZANIMA: Evo do kada ćemo morati da nosimo maske! Posle Božića opet porast broja zaraženih

Krizni štab je već obavio sve što je bitno a osećaće se potreba za delom štaba bar još pola godine. Imaćemo oružje tj. vakcinu i treba je što pre upotrebiti, rekao je Kriznog štaba epidemijolog Predrag Kon.

Brzina organizovanja vakcinisanja direktno utiče na tok pandemije, rekao je Kon. On je naveo primer Izraela koji je za desetak dana vakcinisao više od milion ljudi dok vakcinacija dosta sporije ide u SAD.

"Posle prva dva talasa imamo izmereno da je 27,5 odsto ljudi bilo u kontaktu sa virusom a sa trećim krugom to je oko 35-40 odsto. Potrebno je da 60 odsto ljudi bude imuno a za to je potrebno da se vakciniše oko milion i po građana Srbije. To sada zavisi isključivo od nas", rekao je Kon.

foto: Printscreen

Epidemiolog kaže da treba očekivati da situacija bude bolja iz dana u dan ali i da ćemo osetiti posledice većih okupljanja i šetnji, posebno u Beogradu, posle Božića.

Osnovno pitanje čiji odgovor žele da znaju svi građani je do kada ćemo nositi maske.

"To pre svega zavisi od imuniteta. Sa 60 odsto virus još može da zacirkuliše ali će to svakako biti manje nego sada. Da bi virus prestao da cirkuliše u populaciji potrebno je da imunitet ima više od 80 odsto a za to bi u našoj zemlji trebalo da se vakciniše oko 3,5 miliona ljudi", objašnjava Kon.

Oklevanje sa vakcinacijom je nešto najgore što može da nam se desi, smatra Kon.

"Treba jasno reći da su sve vakcine bezbedne a sve ostalo je pitanje afiniteta prema nekoj od vakcina", rekao je Kon.

Epidemiolog kaže da mora da se shvati da je neophodno da se sprovede vakcinacija jer čekanje usporava najjaču preventivnu meru.

"Optimizam sada treba da prezentujemo. Nema čekenja, država je do sada učinila sve što je mogla, vakcina ne može da stoji već treba odmah da se koristi. Imamo prioritizaciju i nema više oklevanja", zaključio je KonE.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir