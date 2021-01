SPASONOSNO: Do kraja nedelje vakciniše se 11.000 ljudi

Do kraja nedelje biće vakcinisano oko 11.000 zdravstvenih radnika i korisnika gerontoloških centara. Već danas 1.200 doza ruske vakcine „sputnjik V“ ide u četiri klinička centra, a 10.000 doza vakcine „Fajzer-Bajonteka“ biće podeljeno zdravstvenim radnicima i gerontološkim centrima, najavio je juče za Kurir državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, koji je i predsednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju.

Razrađen plan

Đerlek je rekao da će rusko cepivo biti raspoređeno u četiri klinička centra. - Po 300 doza „sputnjika V“ danas će biti dato Kliničkom centru Srbije, KC Vojvodine, KC Niš i KC Kragujevac za vakcinaciju prioritetnih grupa zdravstvenih radnika, kreće se od intenzivnih nega kovid bolnica. Po 5.000 doza „Fajzer-Bajontekove“ vakcine ide zdravstvenim radnicima širom Srbije, a 5.000 doza u gerontološke centre i ustanove socijalne zaštite. Ove nedelje vakcinacija će biti svakim danom, osim na Božić, uključujući i vikend - objasnio je Đerlek, koji je naveo da je „Fajzerovih“ 19.500 doza juče stiglo u Srbiju.

Srbija trenutno ima ukupno 2.400 doza ruske vakcine „sputnjik V“, a trebalo bi da sve bude utrošeno do kraja nedelje. - Očekujemo da nam jave da li ćemo u drugoj polovini januara dobiti još doza „sputnjika V“, kojima se nadamo. Premijerka je rekla da ćemo u januaru imati milion doza i da će to biti kineske i ruske vakcine. Proizvođač „Sinovak“ još nije ništa poslao u Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije, gde se obavljaju provera i odobravanje vakcina. Očekujemo da to bude u narednih desetak dana - naveo je Đerlek i dodao da je u prvoj fazi u planu vakcinacija oko 720.000 ljudi, a osim zdravstvenih radnika, koji idu po prioritetima u sedam grupa, počev od intenzvnih nega kovid bolnica, preko prijemno-trijažnih centara i kovid ambulanti, tu su i korisnici gerontoloških centara i ustanove socijalne zaštite, zatim stariji od 75 godina, građani od 64. do 74. godine koji imaju udružene bolesti.

Vakcinacija radnika niške crvene zone startuje već danas, a prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora KC Niš, naveo je za Kurir da ukupno treba da se vakciniše oko 1.200 zaposlenih u crvenoj zoni. - Vakcinacija i kolektivni imunitet stanovništva su apsolutno jedini način da pandemiju stavimo ad akta. Bez toga imaćemo niz narednih talasa i pikova - kazao je Janković.

Prof. dr Vladimir Đukić, direktor KBC „Dragiša Mišović“, rekao je za Kurir da i u toj bolnici, koja je sada u kovid sistemu, danas startuje davanje cepiva. - Počinje vakcinacija i kod nas, a 350 zaposlenih treba da primi vakcinu - kratko je rekao Đukić.

Dan kasnije, na Badnji dan, cepivo će biti isporučeno i kovid bolnici u Batajnici.

Dinamika

- Trebovali smo oko 500 vakcina za Batajnicu, a u sredu startuje i kod nas - rekla je za Kurir dr Tatjana Adžić Vukičević, direktorka kovid bolnice u Batajnici. O dinamici vakcinacije članovi Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju razgovarali su juče s ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i dogovoreno je da se pravi nedeljni ili desetodnevni plan vakcinacije.

O VAKCINAMA „SPUTNJIK V“ vektorska vakcina sadrži delove ljudskog adenovirusa jedna doza sadrži adenovirus 5 druga doza sadrži adenovirus 26 daju se dve doze, na 21 dan čuva se na 2-8°C efikasnost 95% foto: EPA/LOUISA GOULIAMAKI „FAJZER-BAJONTEKOVA“ mRNK vakcina RNK prenosi genetsku informaciju virusa u ćelije čoveka prva vakcina takvog tipa koja je dobila dozvolu za hitnu upotrebu, najpre u SAD daju se dve doze, na 21 dan skladištenje na -70 do -80°C efikasnost 95%

PRVA FAZA VAKCINACIJE oko 720.000 ljudi biće vakcinisano zdravstveni radnici korisnici gerontoloških centara i ustanove socijalne zaštite stariji od 75 godina građani od 64. do 74. godine koji imaju udružene bolesti

Bivši direktor Gerontološkog centra Pušten na slobodu nakon osam i po meseci zatvora Bivši direktor Gerontološkog centra u Nišu Milan S., koji se tereti da nije preduzeo mere za suzbijanje epidemije kovida 19 u ovoj ustanovi, zbog čega je preminuo 51 korisnik, pušten je na slobodu nakon osam i po meseci pritvora. - Rešenjem Apelacionog suda u Nišu od 31. decembra preinačeno je rešenje Višeg suda u Nišu i ukinut je pritvor protiv okrivljenog Milana S. i određeno da se odmah pustiti na slobodu - saopštila je Irena Gušić, portparol Višeg suda u Nišu, a prenosi Telegraf.rs.

Srbija tuguje Preminulo 39 ljudi U poslednja 24 sata u Srbiji su na koronavirus testirane 11.202 osobe, od kojih je 2.715 pozitivno, dok je, nažalost, 39 osoba preminulo. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 259 pacijenata.

