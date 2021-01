DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA MESECA: Stiže nam zahlađenje sa kišom, a meteorolog Todorović otkriva i kada će Srbija da se zabeli

maksimalne temperaturame od jedan do četiri stepena

U Srbiji će za Božić biti oblačno sa kišom, pogotovo u košavskom području, a od četvrtka sledi zahlađenje sa temperaturama nižim za stepen, dva, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.

Snega će, navodi, povremeno biti na planinama i u brdsko planinskim predelima, a od 10. januara sneg se očekuje i u nižim predelima.

On je rekao da će do kraja sedmice biti kiše.

Naveo je da do nedelje u nižim predelima, na severu Srbije, uključujući područje Beograda, ne bi trebalo da bude snega.

foto: Printscreen/ RHMZ

Dalji pad temperature se, kaže, očekuje od 11. januara, a do 17. januara biće hladnije, sa maksimalnim temperaturama od jedan do četiri stepena.

- To su primerene ili prosečne temperature za januar. Noću bi bilo slabog mraza. U prvoj polovini zime nismo imali ozbiljne snežne padavine, a do kraja januara i u februaru biće u više navrata snežnih padavina, malo više nego prošle godine - rekao je on.

Todorović kaže da bi ove zime srednja temperatura trebalo da bude malo niža u odnosu na prošlu, što, dodaje, znači da bi bila veća verovatnoća i za snežne padavine.

Od 17. do 23. januara, kaže, očekuje se blago otopljenje, ali temperature ne bi bile visoke kao početkom januara.

Nakon toga sledi zahlađenje od četiri, pet dana, sa izgledima za sneg i u planinskim i u nižim predelima.

foto: Printscreen/ RHMZ

I u prestonici se očekuje sneg 8. i 10. januara, kada će se temperatura spustiti i jedan stepen ispod nule.

On navodi i da će košave biti do kraja januara, ali mnogo manje nego u novembru i decembru.

Todorović kaže i da do kraja zime ne bi trebalo da bude velikih oscilacija vremena, ni visokih temperatura za ovo doba godine, ni velikih hladnoća.

Prema njegovim rečima, na leto bi moglo da bude čak od sedam do deset dana sa ekstremno visokim temperaturama, iznad 35 stepeni.

- Prosečan broj takvih dana je oko pet. Prošlog leta imali smo dva, tri takva dana sa temperaturama iznad 35 stepeni - podseća Todorović.

(Kurir.rs/ Tanjug)

