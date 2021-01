KORONA RAZORI PLUĆA TAKO DA OD NJIH NE OSTANE GOTOVO NIŠTA: Dr Lalošević otkriva šta opaki virus radi organizmu! ČITAJTE U KURIRU

Kako i zašto korona uzima sve više i mlade i zdrave ljude saznajte u današnjem Kuriru.

Od mlečnog stakla, s kojim sve kreće, pa do smrtonosnog skora skenera od 25 ponekad je put tako iznenađujuće kratak i brz da su i stručnjaci s velikom iskustvom zatečeni kako koronavirus uzima i mlade i zdrave ljude

Korona zna toliko brzo da razori pluća da od njih ne ostane gotovo ništa, čak i kod mladih koji iz punog zdravlja završavaju na respiratoru, pa i umiru. Od crne slike pluća s dva krila, kakvu svi znamo, neretko se dolazi do takozvanih belih pluća - pošast ih skroz zbriše!

Obolevaju i mladi

Radiolog prim. dr Đorđe Lalošević, načelnik službe za radiološku dijagnostiku KBC „Dragiša Mišović“, ugostio je ekipu Kurira, kojoj je na snimcima skenera pokazao kako korona brzo razara pluća.

- Najviše me je iznenadilo to što izaziva teške promene na plućima kod mladih ljudi. Ne obolevaju i ne umiru samo stari i oni koji imaju komorbiditete, to jest druge bolesti, već i mladi koji nikad nisu imali nijednu težu bolest. Najednom, iz punog zdravlja, ide jako loša slika i jako loše prognoze. I iznenađen sam brzinom napredovanja bolesti, za dan-dva situacija može drastično da se promeni. Iako uložimo maksimalne napore, damo sve moguće lekove i terapije, dešava se da organizam to ne prihvata i gubimo pacijenta - kaže dr Lalošević.

