NISU SVA CEPIVA PROTIV KORONE ISTA: Doktorka Marija otkrila koju od vakcina treba izbegavati ako IMATE ALERGIJE

Za povratak na staro su nam potrebne vakcine i kolektivni imunitet. U Institutu za primenu nuklearne energije između ostalog istražuje koji stepen kolektivnog imuniteta smo dostigli u Srbiji.

Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije kaže da je na osnovu analiza procenat kolektivnog imuniteta na koronavirus u Srbiji između 25 i 30 odsto.

Gostujući u Beogradskoj hronici Gnjatović je izjavila da je prema poslednjim istraživanju krajem oktobra procenat kolektivnog imuniteta u Srbiji bio 20,7 procenata.

- Usledio je posle toga i poslednji pik u kome je dosta ljudi bilo zaraženo. Sada je taj broj i veći, smatramo da je negde od 25 do 30 procenata, na osnovu analize ljudi koji dođu na lični zahtev da rade ovu vrstu testiranja i analize različitih radnih organizacija. Ovo je dinamičan proces, neko dobije, a neko izgubi antitela - kaže Gnjatovićeva.

Navodi da su mogli da primete da kod ljudi kod kojih antitela traju nije dolazilo do reinfekcije i da je do toga dolazilo kod veoma malog broja ljudi i to u slučaju kad nestanu antitela.

- Oko deset procenata ljudi ima malo slabiji odgovor na infekciju. Stvori se manje antitela, a nakon dva ili tri meseca antitela budu ispod merljive zone ili ih uopšte nema - napominje Gnjatovićeva.

Postoji, kako navodi, značajna veza između težine kliničke slike i antitela.

- Teža klinička slika dovodi do stvaranja veće količine antitela. Pretpostavlja se da je reč o infekcijama većom dozom virusa. Ima slučajeva da je neko razvio lakšu kliničku sliku ili asimptomatskih slučajeva sa visokim vrednostima antitela, ali to su izuzeci. Pitanje je kakav će biti odgovor na vakcinu. Vakcina će pomoći da klinička slika bude blaža i da se ne razvije teži oblik bolesti, ali naravno da nije isključeno da ne može da dođe do zaražavanja i do nekih drugih simptoma. Tako je i sa drugim vakcinama - napominje Gnjatovićeva.

Važno da primaoci vakcina budu zdravi

Ne postoje dokazi, napominje, da neko ko je vakcinisan ne može da prenese virus. Potrebno je vreme da se sve to ispita.

Važno je, kako kaže, da primaoci vakcina budu zdravi, kao i za sve druge vakcine.

- Sve vakcine koje prođu testiaranje ALIMS-a i odobrene su proverene, rađena su i neka dodatna ispitivanja, pa nema mnogo smisla pitati odakle dolazi - navodi Gnjatovićeva.

Opasno je igrati se sa hidrogenom Na pitanje da li troprocentni hidrogen može da spreči koronavirus, Gnjatović napominje da konzumiranje hidrogena može da bude vrlo opasno. - Mislim da je opasno to na svoju ruku upotrebljavati - kaže Gnjatovićeva.

Kaže da na zvaničnim stranicama kompanija koje su proizvele vakcinu piše koliko su efikasne, koje grupe pacijenata su uključene u treću fazu ispitivanja i to treba pratiti.

- Ja sam primila "sputnjik" jer imam ozbiljne alergijske reakcije na neke vrste lekova i zato sam izbegla "fajzer" za koji je poznato da bi trebalo da se izbegava u slučaju istorije alergijskih pojava. I to je jedini razlog - napominje Gnjatovićeva.

Navodi da tehnologija koje se primenjuju za razvoj vakcine se rade godinama.

- Sada sredstva nisu bila ograničena za razvoj. Faktor da nisu ograničena sredstva je vrlo važan. Izmađu razliitih faza postoje vreme za dobijanje grantova. Tehnologija na kojoj se godinama radi ili postoji od ranije samo je sada primenjena na ovu vrstu virusa. Samo je ubrzano jer je postojao zajednički interes da se dođe do rezultata - zaključila je Gnjatovićeva.

