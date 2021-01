UPOZORENJE ZA VOZAČE: Magla na delovima auto-puteva, evo gde je neophodna posebna pažnja

Smanjena vidljivost zbog pojave magle je na auto-putu E-70, granični prelaz Batrovci - petlja Dobanovci i na auto-putu E-75 petlja Novi Banovci - Resnik (tunel Straževica), saopštilo je večertas JP "Putevi Srbije".

Postoji mogućnost pojave magle i na drugim putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prema informacijama Uprave granične policije u 17.15 časova: - na graničnom prelazu Preševo, na ulazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 20 minuta, na ulazu, zadržavanje za autobuse je 30 minuta, - na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 30 minuta.

Beograd - Pančevo, Pančevački most, do 11. januara od 22 do 6 časova ujutru, radovi na demontaži oštećene i ugradnji nove elastično-odbojne ograde na mostu (ukoliko vremenski uslovi dozvole).

Saobraćaj će se odvijati levom slobodnom saobraćajnom trakom, u oba smera.

Teritorija Zaječara: Učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima,najviše ih ima na putu IB- 34 gde se savetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije, koja obaveštava o odronima. Golubac - Donji Milanovac, saobraćaj se odvija normalno, nakon uklanjanja odrona.

Petlja Pojate - Ćićevac, postavljanje privremene saobraćajne signalizacije za potrebe obezbeđivanje ulaza i izlaza sa gradilišta tokom izvođenja pripremnih radova u sklopu auto-puta E-761, deonica Pojate - Kruševac, sektor 1.

Mole se učesnici u saobraćaju da poštuju ograničenje brzine, a privremena saobraćajna signalizacija biće važeća do 31. januara.

