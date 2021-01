MERE OSTAJU DO SRPSKE NOVE GODINE: PCR na granici neizvestan?

Mere za borbu protiv koronavirusa, po kojima je rad ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica, kozmetičkih salona i teretana ograničen do 20 časova, a koje je trebalo da važe do 10. januara, najverovatnije će ostati na snazi sve do srpske Nove godine 14. januara, kad će se ponovo procenjivati epidemiološka situacija, nezvanično saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora bliskog kriznom štabu, pratiće se da li je došlo do pada ili skoka broja zaraženih tokom sedam dana nakon Božića.

- Zasad je u planu da krizni štab zaseda u ponedeljak, ali moguće da ta sednica bude odložena. Pooštravanje ili popuštanja mera zavisiće isključivo od broja obolelih. Da li su božićne proslave, na koje su pojedini epidemiolozi upozoravali, i dolazak gastarbajtera u Srbiju pogoršali situaciju ne može se znati dan za dan, već treba da prođe neko vreme kako bi se dobili realni podaci. Po svemu sudeći, upravo iz tog razloga postojeće mere ostaće na snazi do srpske Nove godine i moguće je da u ponedeljak budu samo telefonske konsultacije, nakon kojih bi Vlada Srbije produžila mere i posle praznika. Sledeći presek stanja radiće se, najverovatnije, u četvrtak, kako bi se u petak, 15. januara, donele nove mere, na koje će uticati i polazak dece u školu 18. januara - kaže naš sagovornik.

foto: Printscreen

Očekuje se, prema njegovim navodima, da najviše suprotstavljenih stavova na sednici kriznog štaba bude oko uslova za ulazak u zemlju. Niko sa sigurnošću sada ne može reći da li će od ponedeljka, 11. januara, biti omogućen slobodan ulazak u Srbiju ili će i dalje važiti da stranci moraju imati negativan PCR testa, a da su naši državljani koji dolaze u domovinu, ukoliko ga ne poseduju, u obavezi da budu 10 dana u kućnoj izolaciji. Još nema zvaničnih informacija kako će se postupati na granicama od nedelje u ponoć.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je prekjuče izjavio da će produžetak mera na granicama isključivo zavisiti od epidemiološke situacije - koliko ima pregleda, koliko zaraženih, popunjenost bolnica, obuhvat vakcinacijom...

- Samo na osnovu toga ćemo donositi mere. Nama nije cilj da nekoga maltretiramo, otežavamo putovanja. Nama je na prvom mestu zaštita građana i zdravstvenog sistema. Ako situacija bude dobra, biće urađeno sve što je moguće da se olakša ulazak u Srbiju i izlazak iz nje - kazao je Lončar.

Da podsetimo, u Srbiji su trenutno na snazi i mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru, ali i zabrana okupljanja više od pet ljudi.

ZAKRČENJE POSLE PRAZNIKA Gastarbajteri napravili haos na granicama Ovog vikenda je totalni kolaps na graničnim prelazima jer su, ne samo naši, gastarbajteri krenuli posle praznika u zemlje zapadne Evrope. Najduže je zadržavanje na ulazu u Srbiju iz Severne Makedonije, gde gužvu stvaraju uglavnom putnici iz Turske i Grčke, koji će na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kad tamo stignu, stvoriti dodatni haos. Dodatno opterećenje stvaraju i rigorozne kontrole mađarskih službenika, zbog čega se čeka satima da se prođe ka Budimpešti.

GORAN VESIĆ NAJAVIO Tražićemo dodatno popuštanje foto: Nemanja Nikolić Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kazao je juče da očekuje da krizni štab potvrdi da radno vreme maloprodajnih i ugostiteljskih objekata i posle 11. januara bude do 20 sati, ali je najavio da će zajedno s Privrednom komorom Srbije tražiti i ublažavanje te mere. - Ovaj grad mora da radi i trebaju nam turisti. To je najveći interes Beograda, to će se dogoditi brže nego što očekujemo. Od proslave Nove godine nije došlo do značajnijeg porasta broja zaraženih, što je posledica discipline koju su pokazali kako građani tako i ugostitelji. Čim počne imunizacija, tražićemo da dođe do novog popuštanja mera kako bi kompanije koje rade u sektoru usluga mogle da rade duže - naveo je Vesić za Kurir i dodao da on prima platu da bi se borio za radna mesta u prestonici.

DR MIRSAD ĐERLEK Srbija će imati tri vakcine Državni sekretar u ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek potvrdio je da će Srbija uskoro imati tri vakcine na raspolaganju. - Spoljnopolitički kredibilitet naše zemlje je danas na višem nivou nego ranije i zbog toga je Srbija uspela da dobije vakcine i počne imunizaciju čak i pre EU - podsetio je Đerlek u Jutarnjem programu TV Prva. On je rekao i da priče o tome da zdravstveni radnici navodno odbijaju da se vakcinišu nisu tačne. - Nema nikakvog masovnog odbijanja vakcinacije - rekao je Đerlek i podsetio da je i sam vakcinisan ruskom vakcinom „sputnjik V“. On je ponovio da su i „Fajzer-Bajontekova“, ruska i kineska vakcina, koja se uskoro očekuje u Srbiji, potpuno bezbedne.

OHRABRUJU BROJKE Ispod 2.000 novozaraženih l U Srbiji su u poslednja 24 sata na koronavirus testirane 11.123 osobe, od kojih je 1.769 pozitivno. Nažalost, preminulo je 35 obolelih. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 207 pacijenata.

DR DANICA GRUJIČIĆ Zaposleni na onkologiji prvi primili „sputnjik V“ l Institut za onkologiju i radiologiju prva je zdravstvena ustanova u Srbiji čiji su zaposleni primili vakcinu „sputnjik V“. Direktorka instituta prof. dr Danica Grujičić je istakla da su svi zdravstveni radnici u Institutu zainteresovani da prime vakcinu jer „znaju šta znači kovid“ i najavila da će u utorak stići i „Fajzerova“ vakcina.

(Kurir.rs / Jelena Pronić / Foto:Shutterstock)

Kurir