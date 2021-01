OPREZ: U gradovima i po 20 cm snega, čuvajte se ledene kiše

U Srbiju je stigla prava zima s temperaturama ispod nule, sneg je nakon planina napokon pao i u kotlinama, zabeleli su se gradovi, a putari savetuju pojačan oprez zbog ledene kiše, zavejanih putnih pravaca, kao i da se bez zimske opreme i lanaca ne kreće ne put.

foto: (BETAPHOTO/DRAGAN KARADAREVIĆ/EV)

Meteorolog Đorđe Đurić iz Veder tu ambrela kaže za Kurir da nas danas očekuje formiranje znatnog snežnog pokrivača osim na krajnjem severu Vojvodine.

- Na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije sneg će tokom nedelje preći u kišu i susnežicu, a biće uslova i za ledenu kišu. Nedelja će do večeri doneti i nižim predelima Srbije sneg od pet centimetara na severu i do 20 na zapadu, istoku i jugozapadu Srbije, a u brdsko-planinskim predelima očekuje se povećanje snežnog pokrivača za 20 do 30 cm. U Beogradu u nedelju umereno hladno sa snegom, a više padavina čeka nas krajem dana i tokom noći - kazao je Đurić i dodao da će u ponedeljak doći do povećanja snežnog pokrivača na planinama i do jednog metra:

foto: Rina.rs

- Sneg će biti veoma vlažan, pa savetujem oprez zbog mogućeg lomljenja drveća. U brdsko-planinskim predelima očekuju se obilne snežne padavine i opasnost od kidanja električnih kablova i nestanka struje.

U Sjenici i Pešterskoj visoravni sneg pada više od 24 sata i putari s naporom održavaju prohodnost seoskih puteva. Snežne padavine izazvale su kolaps u selu Kamena Gora u prijepoljskom kraju, a devet kilometara puta koji od magistrale vodi do skoro 100 domaćinstava je neprohodno. Snežni prekrivač od oko 40 cm je na Zlatiboru, pa je saobraćaj ka Crnoj Gori usporen. Na visovima Zlatara sneg je dostigao visinu od pola metra.

(Kurir.rs / Jelena Pronić / Foto:Rina.rs)

Kurir