UŽIVO PREMIJERKA BRNABIĆ U POSETI TIRŠOVOJ: Prvi punkt za vakcinaciju krajem nedelje na Beogradskom sajmu

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić danas je u poseti zdravstvenim radnicima Univerzitetske dečje klinike "Tiršova" koji primaju vakcinu protiv korona virusa.

Direktor klinike dr Siniša Dučić rekao je da je odziv njegovih kolega veoma dobar, što je, podvlači, vrlo značajno u suzbijanju pandemije korona virusa.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek istakao je da se nastavlja imunizacija građana širom zemlje, u zdravstvenim ustanovama i gerontološkim centrima.

- Danas nastavljamo imunizaciju širom zemlje, juče smo počeli i u non kovid bolnicama, danas smo u Tiršovoj želimo da vakcinišemo i one koji leče decu. Ono što želim da vas obavestim sinoć do 20 sati vakcinisano je 9.300 građana Srbije, sutra do 12 sati možemo da premašimo plan koji je bio vakcinišemo 11, 12 hiljada građana - rekao je državni sekretar u ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek.

On je rekao da sutra stiže još doza Fajzerove vakcine, ali i da se očekuje dolazak ruske vakcine Sputnjik V.

foto: Printscreen Tanjug

Premijerka Brnabić je rekla da je želela da dođe da vidi kako teče vakcinacija.

Istakla je i da se danas vakcinišu i zdravstveni radnici i u Institutu za majku i dete.

- Građani će moći da se prijavljuju na sistem da iskažu želju da se vakcinišu. Svi će moći da iskažu želju preko portala e-uprave. Ne postoji bojazan da neće biti vakcine za sve koji žele da se vakcinišu. Svi u Srbiji, koji žele da se vakcinišu imaćemo vakcinu za njih - naglasila je Brnabićeva.

Ona je dodala da imamo dogovore za osam miliona vakcina što je za četiri miliona ljudi.

foto: Printscreen Tanjug

- Planiramo da ubrzamo program vakcinacije građana, očekujemo da se krajem nedelje na Beogradskom sajmu otvori prvi punkt za vakcinaciju - najavila je premijerka.

Dodala je i da su relevantne institucije Kine odobrile izvoz Sinofarm vakcine za Srbiju, kao i da dodatnih 18.525 Fajzerovih vakcina stiže sutra.

- Očekujemo i 500.000 doza vakcine Sputnjik V - dodala je premijerka.

Kada je reč o epidemiološkim merama istakla je da predstoji nova sednica Kriznog štaba.

- Krizni štab će zasedati sutra u prepodnevnim časovima, započela sam razgovore oko mera, a sutra ćemo usvojiti nove mere ili samo doneti odluku o produžavanju postojećih - istakla je Brnabić.

Posetimo, u Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu juče je započela vakcinacija zaposlenih vakcinom "Sputnjik V".

(Kurir.rs)

Kurir