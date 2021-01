NOVE MERE ILI PRODUŽENJE POSTOJEĆIH: Premijerka za sutra najavila sednicu Kriznog štaba, a ovo su TRI GLAVNE TEME

Sutra će zasedati Krizni štab i na toj sednici biće donete odluke o daljim merama za suzbijanje širenja korona virusa - najavila je danas premijerka Ana Brnabić.

Inače, mere koje su donete uoči Nove godine, da ugostiteljski objekti, tržni centri i usluge mogu da rade do 20 sati, a prodavnice prehrambene robe do 21 sati, važe do sutra.

Brnabić je rekla da je već započela razgovore sa medicinskim delom Kriznog štaba oko svih mera, i za ulazak u Srbiju, i oko škola, u o merama za privredu.

- Krizni štab će zasedati sutra pre podne, tako da ćemo sutra usvojiti nove mere ili doneti odluku o produženju postojećih - rekla je Brnabić novinarima, nakon početka vakcinacije u "Tiršovoj."

