ĐERLEK: Dosad vakcinisano 9.300 građana, sutra stiže novi kontigent Fajzer vakcina

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je do sada vakcinisano 9.300 građana Srbije.

- Očekujemo da danas, najkasnije sutra do 12 sati, ispunimo, pa i premašimo plan od 11.500-12.000 vakcinisanih - rekao je Đerlek novinarima posle početka vakcinacije zdravstvenih radnika u Tiršovoj.

On je naveo da je izuzetno veliki odziv zdravstvenih radnika, koji time pokazuju svest i primer ostalima da je vakcina protiv korona vurusa jedini spas da se okonča borba protiv kovida 19 i da nastavimo da živimo normalno.

Đerlek je naveo i da se od sutra proširuje broj vakcinalnih punktova, širom Srbije i da se u vakcinaciju uključuju i domovi zdravlja.

- U narednih sedam do 10 dana ćemo završiti vakcinaciju zdravstvenih radnika, kao i zaposlenih i korisnika u gerontološkim centrima. I prelazimo na 1 B fazu, do su stariji od 75 godina, kojih je oko 410.000 i ljudi od 65 do 75 godina sa faktoirima rizika, oko 230.000, što je ukupno 720.000 ljudi u prvoj fazi koje treba da vakcinišemo - rekao je Đerlek.

On je naveo da sutra dolazi novi kontigent Fajzer vakcina, a da se očekuje dolazak i ruske vakcine Sputnik V, kako bi se završila ta prva faza.

(Kurir.rs/Tanjug)

