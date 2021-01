BLIZU SMO POBEDE NAD KORONOM: Do kraja januara Srbija će imati dva miliona doza vakcina

Srbija će do kraja januara imati dva miliona vakcina, različitih proizvođača, uključujući i količine koje su stigle krajem decembra. Naša država ima dogovor za osam miliona vakcina, što je dovoljno za vakcinaciju četiri miliona ljudi, a što je više od 50 odsto populacije Srbije, rekla je juče premijerka Ana Brnabić, koja je naciju obradovala i vešću da nam stiže i kineska vakcina kompanije „Sinofarm“.

- Za sve koji budu želeli da se vakcinišu imaćemo vakcinu. Imamo dogovore sa različitim proizvođačima za osam miliona doza, što je potrebno za četiri miliona ljudi (daju se po dve doze na tri nedelje, prim. nov.). Verujem da će samo taj broj biti dovoljan, ali ako bude potrebno, imaćemo dodatne količine - izjavila je Brnabićeva u „Tiršovoj“, gde su juče vakcinisani zdravstveni radnici.

Do preksinoć je vakcinisano oko 9.300 ljudi u prve dve prioritetne kategorije - zdravstveni radnici i gerontološki centri, a narednih dana će to ići ubrzano. Već danas stiže još 18.525 „Fajzerovih“ cepiva.

- Relevantne institucije Kine odobrile su izvoz „Sinofarmove“ vakcine za Srbiju. Stiže nam i 18.525 dodatnih „Fajzerovih“ vakcina, a očekujemo i 500.000 doza „sputnjika V“ - rekla je premijerka.

U februaru, naglasila je Brnabićeva, očekuje se dodatnih 1,3 do 1,5 miliona doza vakcina:

- I sve tako do maja, juna, i nadam se da ćemo moći da završimo vakcinaciju. Ako to uspemo, bićemo jedna od prvih zemalja koja će to završiti u Evropi. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da će narednih sedam do 10 dana završiti vakcinaciju zdravstvenih radnika, kao i zaposlenih i korisnika u gerontološkim centrima.

- I onda prelazimo na 1B fazu, to su stariji od 75 godina, kojih je oko 410.000, i ljudi od 65 do 75 godina sa faktorima rizika, oko 230.000, što je ukupno 720.000 ljudi u prvoj fazi koje treba da vakcinišemo - rekao je Đerlek.

Čeka se odluka kriznog štaba Produžava se školski raspust do 5. februara? Učenici pojedinih beogradskih škola u toku jučerašnjeg dana u Vajber grupama vezanim za školu dobili su poruke da će početak drugog polugodišta biti pomeren za 5. februar! O eventualnom produženju raspusta biće reči i na današnjoj sednici kriznog štaba, a Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da ga ne bi iznenadilo da se to i dogodi. - Prema zvaničnim informacijama, zaraženo je oko šest odsto nastavnika, a taj broj je sigurno i veći, jer jedan deo njih sigurno još nije registrovan ili se leči kod privatnih lekara. To bi značilo da je trenutno zaraženo oko 8.000-9.000 nastavnika, što je svakako veliki broj, te to može biti problematično za organizovanje nastave - kaže Antić. U Ministarstvu prosvete kažu za Kurir da o svemu odlučuje krizni štab i da je zasad u planu da raspust traje do 18. januara, ukoliko krizni štab do tada ne donese drugačiju odluku.

U TRI FAZE VAKCINISATI 1.750.000 ljudi PRVA FAZA 720.000 ljudi (1-10% populacije) zdravstveni radnici korisnici gerontoloških centara i ustanove socijalne zaštite stariji od 75 godina građani od 64. do 74. godine koji imaju udružene bolesti DRUGA FAZA 736.500 ljudi (11-20% populacije) starije uzrasne grupe koje nisu obuhvaćene u prvoj fazi osobe s komorbiditetima koje ne spadaju u starije uzrasne grupe stanovništva zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji su posebno izloženi infekciji u neposrednom radu sa strankama zaposleni u komunalnim i javnim preduzećima, policiji i pravosuđu zaposleni u predškolskim ustanovama i obrazovanju TREĆA FAZA - 446.250 ljudi (21-50% populacije) Prioriteti se određuju naknadno, na osnovu toka epidemije, ali trebalo bi da budu: zaposleni u školama beskućnici, migranti...

