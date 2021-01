TURISTIČKE AGENCIJE U SVE VEĆIM PROBLEMIMA: Bankrot srpskih turoperatera svakodnevan, sezona 2021. izvesno će biti ista kao 2020.

Računi mnogobrojnih turističkih agencija, među kojima su i one koje su doskora odlično poslovale, nalaze se u blokadi, ili pred samom blokadom i njihovo poslovanje je onemogućeno. Pandemija korone najviše je pogodila turistički sektor, a ni najjači turoperateri jedva sastavljaju kraj s krajem.

Turizam, koji je u jednom momentu ostao bez ikakvih prihoda, budući da zbog lokdauna nije moglo da se izađe ni iz kuće, a kamoli putuje, na ivici je gašenja. Ako je za neku utehu (a nije), slično je svuda u svetu.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) Aleksandar Seničić potvrđuje da se turizam nalazi u velikom problemu i da je neophodna velika pomoć da bi agencije nastavile da posluju.

- Ne iznenađuje me da su počele blokade, agencije nemaju više odakle da finansiraju troškove, račune, zakupe i sve što inače plaćaju. Nadamo se da to neće proizvesti veliki broj propadanja, ali to će zavisiti od pomoći, koja je neophodna. Ukoliko stigne ta pomoć, dovoljna da agencije opstanu još tri ili četiri meseca, verujemo da bi masovnom vakcinacijom i smirivanjem situacije mogla da se donekle spase ova sezona. Agencije su u velikom problemu. Država je dala četiri puna minimalca i dva puta po 60 odsto, kao pomoć, ali ta pomoć je za zaposlene, a ne za firme. Agencije nemaju posla već godinu dana i teško je živeti i plaćati troškove bez ikakvih prihoda - govori Seničić.

foto: EPA/DIMITRIS TOSIDIS

CRNE PROGNOZE

Goran Kaličanin, nekadašnji šef jedne turističke organizacije, za medije objašnjava da su najavljivani bankroti krenuli i da sve postaje zvanično budući da su usledile blokade. Kako nam je rekao Kaličanin, a isto tvrde i u većem broju agencija, za njihov opstanak važno je da se obezbedi ulazak naših turista u Grčku i da bi najbolje bilo da taj ulazak bude bezuslovan ili da se što pre jasno definišu uslovi ulaska jer, u suprotnom, agencije neće moći da prežive ovu krizu.

- Prema poslednjim podacima, 15 organizatora putovanja je u stečaju ili likvidaciji. Sada vidimo i blokade. Na stotine subagenata je prestalo sa radom. Ako ne budemo imali bilateralne odnose sa Grčkom, brojaće se dani, a ne nedelje do sledećeg bankrota ili blokade! Međutim, svedoci smo da svi pooštravaju mere. Za ulazak Grci pominju vakcinu kao uslov, Turska je uvela PCR test - upozorava naš sagovornik.

To dokazuje i izjašnjavanje grčkog ministra turizma Harisa Teoharisa, koji je potvrdio da će za ulazak u zemlju trebati elektronska potvrda o vakcinaciji. On je, između ostalog, objasnio i da to neće značiti zabranu za one koji nisu vakcinisani, ali da će svakako kontrola i uslovi njihovog ulaska u Grčku biti rigorozniji.

Aleksandar Seničić foto: Marina Lopičić

Vaučeri mogu da propadnu, ali se u turističkim agencijama nadaju da neće do toga doći. Aleksandar Seničinć najavljuje da ništa nije sigurno.

Prema rečima Seničića, ukoliko propadnu sve agencije, putnici će ostati bez svojih zamenskih putovanja, jer osiguranje sigurno neće isplatiti kompletnu štetu. To je mnogo novca.

- Do aprila bi trebalo da znamo i nešto više o vaučerima - objašnjava Seničić.

- Najbolje bi bilo da se skoro sva putovanja realizuju, a od januara sledeće godine ko bude - hteo da uzme novac. Ali, ako ostanu vaučeri neiskorišćeni, pitanje je da li će uopšte agencije uspeti da opstanu do tada.

(Kurir.rs, Srpski telegraf, Novosti.rs)

