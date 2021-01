DR VERICA JOVANOVIĆ OTKRIVA DETALJE VAKCINACIJE: Od 16 godina Fajzerova, od 18 Sputnjik V, a za mlađe ovaj postupak

Doktorka Verica Jovanović, direktorka Instituta Batut, predložila je da se proslava srpske Nove godine provede kod kuće i bez većih okupljanja.

- Ne možemo reći da se situacija stabilizovala, ali je mnogo bolja nego što je bila pre 15-ak dana. Juče smo imali oko 5.500 hospitalizovanih, i zato naglašavam da su sve mere neophodne i nadalje. Vakcinacija je preporučena i treba da se sprovede što šire, jer ćemo tako steći kolektivni imunitet - kazala je doktorka Jovanović.

Doktorka Jovanović se osvrnula i na vakcinaciju.

- Svi smo zajednički pomogli da predstavimo značaj vakcinacije, i neophodna je mera sa medicinskog aspekta. Veliki broj prijavljenih građana preko euprave neočekivan je.

Direktorka Batuta je prokomentarisala i da li se najmlađi mogu vakcinisati.

- Kada je reč o novoj bolesti i vakcinaciji postoje brojna pitanja, zato treba davati informacije. Zato će na sajtu instituta biti istaknuta rubrika Pitanja i odgovori. Kada je reč o vakcinaciji dece, sve vakcine koje se proizvode i koje su u upotrebi tačno su definisane za uzrast koji može da bude obuhvaćen. Fajzerova je definisana za uzrast od 16 pa više godina. Važno je poštovati uputstvo za samu vakcinu. Sama borba protiv virusa se brzo razvijala. Svaka od vakcina može da bude u upotrebi kad prođe adekvatne kontrole. Kliničke studije se sprovode za određene uzrasne populacije i uverena sam da ćemo imati vakcinu za mlađe uzraste. Do tada poštovaćemo preporuke proizvođača. To znači, od 18 godina pa naviše za "Sputnjik V", a od 16 pa naviše godina za Fajzerovu, one su trenutno dostupne na našem tržištu - poručila je doktorka.

Jovanovićeva kaže da se korona virus prenosi lako, sa osobe na osobu i da je komunikacija u zatvorenom prostoru glavni uzrok prenosa i zato apeluje na pridržavanje mera.

Kada je reč o mestima u bolnicama, doktorka Jovanović kaže da je u ovom momentu 5.554 osobe na bolničkom lečenju.

- Veoma je važno primenjivati mere. Dobili smo kovid bolnice, a niko nije mogao da predvidi da će epidemija ovoliko dugo trajati. Kada broj pacijenata u bolnicama padne, tada se svi kapaciteti premeštaju ka bolnicama koje su namenjene za to.

