BIĆE MALE MATURE: Ministar Ružić o drugom polugodištu, nastavi na daljinu i ocenjivanju

Male mature će biti, kaže ministar prosvete Branko Ružić i dodaje da nema racionalnog razloga da se završni ispit, kao kruna osmogodišnjeg obrazovanja, ne organizuje.

On je za Tv Pink rekao da je ministarstvo u stalnim konsultacijama sa nadležnim zavodima i podsetio da je mala matura kruna osmogodišnjeg školavonja i sertifikacija stečenog znanja.

- Upravo bi to dovelo do manjkavosti u sertifikacviji stečenog znajna u osnovnim školama koje se stiče osam godina. To je krajnja objektivna ocena znanja. Nije osam godina bila korona - naveo je Ružić.

Kako kaže, zdravstveni deo Kriznog štaba je rekao da nema epidemioloških razloga da se prolongira zimski raspust koji je počeo 21. decembra i završava se 15. januara.

- Drugo polugodište počinje 18. januara u ponedeljak. Zaključili smo da to uradimo po modelu koji je postojao od septembra meseca - rekao je ministar.

Napominje da obrazovni sistem nije bio mesto gde je bilo transmisije kovida, a da je mera o prelasku na onlajn nastavu starijih osnovaca i srednjoškolaca krajem novembra bila u kontekstu širih mera zbog velikog broja zaraženih u Srbiji.

- Nadam se da ćemo sa padom broja zaraženih, mada su brojke i dalje alarmante, i sveobuhvatnom imunizacijom moći školsku godinu da završimo na kvalitetan način - rekao je on.

Upitan da li će đaci zbog epidemije i nastave na daljinu imati "rupe u znanju", Ružić je rekao da nijedna generacija neće i ne sme biti izgubljena, a da je mlađa populacija adaptabilnija i da su se lako prilagodili učenju uz pomoć savremenih tehnologija.

- I nastavnici i profesori su pokazali da i oni pripadaju, u najvećem broju, toj kategoriji i da mobilne tehnologije omogućavaju u vanrednim okolnostima dragocen alat - naveo je on.

Na pitanje da li će se redukovati nastavni program, jer je ranije krenuo zimski raspust, Ružić je rekao da je redukovanje moguće do 20 odsto, ali da postoji autonomija, da nastavnici i učitelji treba da budu inventivni, a sve u skladu sa pravilnicima i programima i planovima rada.

Ministar je naveo da su jasno definisane i izmene i dopune Pravilnika o ocenjivanju u odnosu na broj ocena za nastavne predmete i da je sada moguće da se izvede zaključna ocena ukoliko učenik ima manje od četiri ocene, odnosno manje od dve ocene u zavisnosti od fonda časova.

On je posebno pohvalio učenike, ali i nastavnike i nenastavno osoblje u školama, da su pokazala visok stepen odgovornosti po pitanju poštovanja mera.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir