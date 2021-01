SEKTOR ZA VANREDNE OPASNOSTI: Ljudski nemar čest uzrok poplava (KURIR TELEVIZIJA)

Zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP Milorad Spasojević ocenio je da veliku ulogu u nastanku poplava ima neuređenost kanala, odnosno ljudski nemar.

On je gostovao u emisiji Puls Srbije povodom poplava, evakuacije stanovništva i vanredne situacije koja je proglašena u nekoliko opština na KiM i jugu Srbije. "Zatrpavanje tih kanala, odnosno neblagovremeno čišćenje istih, sprečava ili usporava dalje i brže oticanje vode, naravno, ovo je velika količina vode koji ti vodotokovi nisu mogli da prime, pa je jednostavno došlo do izlivanja", objasnio je on i dodao da iz tog razloga lokalne jedinice organizuju edukativne vežbe gde građane upoznaju sa opasnostima koje mogu da ih zadese i ugroze im život.

