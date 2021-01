DA LI STE ZNALI DA JE OVO MOGUĆE? Helena i Dunja su bliznakinje, a rođene sa tri nedelje razmaka (KURIR TELEVIZIJA)

Medicinska sestra Jelena Miladinov iz Beograda posle podvrgavanja vantelesnoj oplodnji na svet je donela dve bliznakinje. Ono što je neobično u ovoj priči je da se datum rođenja devojčica razlikuje čitave tri nedelje, tačnije 22 dana!

Trudnoća je tekla savršeno sve do 24. nedelje, kada se desilo nešto što je promenilo njen i život njenih beba.

"Embrio transfer je rađen u maju. Trudnoća je normalno tekla i sve je bilo u redu do 24. nedelje, kada je došlo do krvarenja a onda sam otišla u bolnicu. Već su videli da je jedna beba krenula napolje i uz pomoć lekova odložili smo porođaj do 26. nedelje", priseća se ona.

Međutim, tada je usledilo novo iznenađenje.

"U 26.j nedelji, 14.oktobra 2019. godine, rodila sam prvu ćerku Helenu, a tri nedelje kasnije, odnosno posle 22 dana, 5. novembra i drugu, Dunju", prepričava ponosna majka koja je, kako dodaje, bila svesna mogućnosti prevremenog porođaja, ali ne i da će devojčice baš toliko poraniti.

"S obzirom na to da su bili blizanci, jako sam se iznenadila. Negde me je bio i strah jer sam odmah znala da će doći do prevremenog porođaja, jer su rekli da ću se od 35. do 37. nedelje sigurno poroditi. Jako sam bila srećna ali nisam ni mislila da će ovako rano da porane", kaže Jelena.

Kada je rodila malu Helenu, a kasnije i njenu sestricu Dunju, uplašila se videvši ih onako sićušne.

"Helena je rođena sa 820 grama, a Dunja sa 1040. Kada sam videla prvu, bila je baš mala. Strašno, toliko sam se uplašila, rekla sam doktoru samo da nije moje, on je rekao: 'Da, upravo je to vaše", navodi jednu od anegdota iz tog stresnog perioda.

Na sreću, posle neizvesnih dana punih brige, porodica Miladinov mogla je da napokon odahne. Bebe sada napreduju, nasmejane su i zadovoljne, a presrećna mama ih naziva svojim borbenim "divovima".

