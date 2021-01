STIŽE LEDENI TALAS, MRAZ ĆE OKOVATI SRBIJU! Debeli minus od vikenda, temperature do 15 stepeni ispod nule!

Jaki jutarnji mrazevi i veoma niske temperature biće sve do 20. januara., novo zahlađenje sa snežnim padavinama očekuje se posle 23. januara. Meteorolozi upozoravaju da se u našoj zemlji od vikenda do polovine iduće sedmice očekuje izuzetno hladno vreme. Ujutru se očekuju jaki mrazevi, a temperatura će padati do minus 10 stepeni u nižim predelima, na planinama i do minus 15.

Sutra će biti hladno i oblačno sa snegom povremeno, a samo po Vojvodini uglavnom suvo i sa sunčanim intervalima na severu i zapadu Vojvodine. Minimalna temperatura će sutra biti od -8 do -2, a maksimalna od -2 u Užicu do 3 stepena u Negotinu. U Beogradu će maksimalna temperatura biti 0 stepeni.

U petak i za vikend još hladnije, pa ćemo imati ledene dane, kao i u ponedeljak. Povremeno će padati sneg u petak i subotu, a u nedelju i ponedeljak suvo sa jakim mrazem ujutru i sunčanim intervalima tokom dana. Porast temperature nam sledi tek od utorka naredne nedelje.

Inače, anticiklon, koji se proteže od zapadnog dela južne Evrope i polako se širi na sever, a narednih dana će povlačiti polarni vazduh sve do Balkana, zbog čega nam sledi ovaj veliki pad temperature.

"Ova situacija rezultat je meandriranja i na kraju pucanja takozvanog polarnog vorteksa u višim slojevima atmosfere", kaže meteorolog Mazzocco Drvar.

Nad Zemljinim polovima, u nižim i višim delovima atmosfere, u troposferi i stratosferi, nalaze se postojana područja niskog vazdušnog pritiska koja se nazivaju polarnim vorteksima, odnosno, vrtlozima.

Svake godine kada dođe jesen Severni pol počinje da se ubrzano hladi kako dobija sve manje sunca. Istovremeno, vazduh u južnijim delovima ostaje relativno topao. Zbog naglog pada temperature i toplotne energije na Severnom polu dolazi do pada vazdušnog pritiska.

U ovom procesu jača polarni vrtlog, koji ima oblik ogromnog ciklona koji prekriva ceo polarni krug, sve do srednjih geografskih širina. U njemu, zbog rotacije Zemlje, vazduh kruži u smeru od zapada prema istoku, odnosno, u smeru suprotnom od kazaljki na satu.

Na severnoj hemisferi, ispod severnog vorteksa, nalazi se masa hladnog, gustog, arktičkog vazduha. Mesto susreta hladnih, polarnih, suvih vazdušnih masa s toplim, vlažnijim, bliže ekvatoru, naziva se polarnim frontom i približno se proteže na oko 60º geografske širine, što znači negde iznad Skandinavskog poluostrva.

"Po sinoptičkim parametrima i očekivanim posledicama, ovaj polarni prodor uveliko nalikuje onome iz 2017. godine, kad je ledom okovana Dalmacija rušila temperaturne rekorde stare pedeset godina", kaže Mazzocco Drvar.

Takođe, narednih dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće hladno vreme, a očekuju se temperature do minus 12 stepeni zbog čega je upaljen i narandžasti meteoalarm.

Kurir