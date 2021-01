DOKTOR PREDRAG KON ZA KURIR: Mere ne bi trebalo popuštati bar do kraja januara

Uprkos nešto boljoj epidemiološkoj situaciji s koronavirusom u prethodnom periodu, mere koje su na snazi ostaće nepromenjene najverovatnije do kraja januara.

Ovo je za Kurir najavio epidemiolog i član kriznog štaba dr Predrag Kon, koji za naš list kaže da se u Srbiji još uvek beleži veliki broj zaraženih na dnevnom nivou, te da još uvek ne možemo govoriti o brzom popuštanju mera! - Još imamo delom nepovoljnu, a delom nestabilnu situaciju, zavisno od dela Srbije. Beograd još uvek ima blizu 600 novozaraženih na dnevnom nivou. To je visok broj. Dakle, ne možemo govoriti o nekom brzom popuštanju. Treba da se, ukupno gledano, spustimo na dvocifren broj da bismo uopšte mogli da pričamo o tome, a mi smo još na četvorocifrenim brojevima, tako da smo još daleko od toga - kaže dr Kon i dodaje da će „produženja radnog vremena za neke objekte biti, ali, verovatno, uz žestoko protivljenje medicinskog dela kriznog štaba“.

Ipak, ni to ne očekuje do kraja ovog meseca. - Jako je važno da, ako se spušta aktivnost virusa, ne dozvolimo ponovno podizanje. Mi već imamo vrlo relaksirane mere. Verovatno će u kriznom štabu biti borba da se nekim objektima produži radno vreme za neki sat, ali o tome će biti reči u narednom periodu. Mislim da tokom januara nema ni govora o tome - naglašava Kon i dodaje da na važeće mere nisu stavljeni rokovi, a da „nema ni teoretske osnove da se nešto toliko promeni u drugoj polovini januara da bi došlo do popuštanja mera“.

Što se odziva za vakcinaciju tiče, Kon kaže da očekuje da će on biti još veći. - Vrše se ozbiljne pripreme za vakcinalne punktove i velike centre, kao što će biti Sajam. Istovremeno pripremaju se ekipe u okviru domova zdravlja. Tu ima mnogo posla, koji se obavlja i sada dok još nema velikog broja vakcina - navodi Kon, koji građanima savetuje da se odluče za prvu vakcinu koja je dostupna i do koje mogu da dođu, kako bi što pre dobili zaštitu.

I imunolog dr Srđa Janković istakao je juče za TV Pink da virus korone „ne posustaje“ i da je rano govoriti o nekom ozbiljnijem poboljšanju epidemijske situacije: - Nisu mali brojevi novozaraženih ni u kom slučaju, a to i nisu brojevi nego ljudi. Možda jesu nešto manji nego što su bili u nekom periodu krajem prošle godine, ali pitanje je koliko je to realna slika jer je poznato da se ljudi manje javljaju lekarima preko praznika.

Kol-centar Pozovite 0800 222 334 i prijavite se za vakcinaciju foto: Zorana Jevtić U Srbiji je počeo s radom kol-centar, a građani pozivom na broj telefona 0800 222 334 mogu da se prijave za vakcinaciju protiv virusa korona. Od ponedeljka traje prijavljivanje građana koji žele da se vakcinišu preko portala E-uprava, a do juče ujutro elektronskim putem se prijavilo 175.000 ljudi, rečeno je Tanjugu u Kancelariji za IT i E-upravu.

Malo bolje Pali smo ispod 2.000 novozaraženih U poslednja 24 sata u Srbiji na koronavirus testirano je 11.725 osoba, od kojih je pozitivna 1.881. Nažalost, u poslednja 24 sata preminule su još 23 osobe. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 195 pacijenata.

Druga doza Premijerka pozvala građane da se vakcinišu Premijerka Srbije Ana Brnabić primila je na Institutu „Torlak" drugu dozu „Fajzerove" vakcine. Ona je juče revakcinisana i tom prilikom je pozvala sve građane da se prijave za vakcinaciju. Prvu dozu, podsetimo, primila je 24. decembra, i bila je prvi evropski premijer koji se vakcinisao.

Dragan Radovanović Olimpijci da se što pre pelcuju Jedna od inicijativa koju ćemo podneti Ministarstvu omladine i sporta jeste da svi olimpijski kandidati, po određenim prioritetnim grupama, budu kandidovani za vakcinaciju, izjavio je Dragan Radovanović, predsednik Zdravstvene komisije Olimpijskog komiteta Srbije. On je istakao, a prenose agencije, da je glavni cilj Radne grupe OKS da obezbedi sportistima zadovoljavajući set preventivnih mera i uslovi da na Olimpijske igre u Tokio odu zdravi i bez posledica koje bi izazvala infekcija koronavirusom.

Olakšanje Srbija ukinula PCR testove za građane pet država Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je da je ukidanje obaveznog PCR testa za sve koji u Srbiju dolaze iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Bugarske još jedna dobra odluka za ekonomsku saradnju u regionu. - Region je naša zajednička kuća! Zato i ova odluka ministra zdravlja Srbije o ukidanju obaveznog PCR testa za sve koju nam dolaze iz regiona još jedan je pokazatelj naše spremnosti za ukidanjem barijera između nas - naveo je Čadež u saopštenju.

Ministar turizma Grčke Na more će moći i turisti koji prođu brzi test Potvrda o vakcinaciji ni u kom slučaju neće postati uslov da neko uđe u Grčku, naglasio je ministar turizma te zemlje Haris Teoharis za TV Skaj, odgovarajući na pitanja koja mnoge interesuju - hoćemo li moći ovog leta da se kupamo u moru: - Prošle godine smo imali ograničenja u kretanju turista. Ove godine do kretanja turista mora doći. Prva opcija su brzi testovi, koji su i sigurniji i jeftiniji i omogućiće da putnicima napravimo manje neprijatnosti. Drugo sredstvo koje će oživeti turizam biće vakcinacija. Svako ko je vakcinisan moći će slobodno da se kreće.

