UŽIVO! OBRAĆANJE KRIZNOG ŠTABA: Izlazimo iz vanredne situacije, ali NEMA popuštanja mera

Krizni štab Vlade Srbije za borbu protiv kovida 19 danas se posle novogodišnjih i božićnih praznika obraća javnosti.

U poslednjih 24 sata u Srbiji na korona virus testirana je 10.961 osoba, od kojih je pozitivno 1.751.

Nažalost, u poslednja 24 sata preminule su još 21 osobe.

Na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 196 pacijenata, saopštio je dr Zoran Gojković.

Zatim se obratio dr Predrag Kon.

"Ono što se uočava da nije došlo do porasta posle božićnih i novogodišnjih praznika, što ohrabruje. Još uvek može da dođe do povećanja broja zaraženih ukoliko se ne čuvamo i ne poštujemo predviđenje mere. To je još uvek jedna stagnacija. U jednoj situaciji kada mi imamo vakcinu i očekujemo je da stigne, to je situacija koja treba da nas drži da izdržimo ovaj period. Dakle, izašli smo iz ove vanredne situacije", rekao je dr Predrag Kon.

foto: Printscreen

"U Vojvodini je situacija ista kao u ostalim delovima Srbije. Po broju obolelih dominira Novi Sad, ali je situacija u bolnicama bolja, pa u KC Vojvodine ima manje od 200 ležećih pacijenata. Situacija je nepovoljna i nestabila, ali je pod kontrolom", otkrio je dr Gojković.

"Sutra treba da stigne kontigent kineske vakcine. Ukoliko vakcina prođe sve kontrole, možda već u nedelju i ponedeljak krenemo sa vakcinacijom građana koji su izrazili želju da se njome vakcinišu. Srbija je jedina zemlja koja je nabila vakcine tri proizvođača, to je veliki uspeh", dodao je dr Gojković.

foto: Printscreen

"Popuštanje mera nije realno, pogotovo pred nastavak škole i sa novim sojem u Evropi", rekao je dr Kon i dodao:

"Škole će nastaviti sa radom kao i do sada. Nema razloga za oklevanje i odlaganje početaka. Mora se znati da će se sa početkom škole pojaviti i akutne respiratore infekcije, očekuje se i grip"...

(Kurir.rs)

Kurir