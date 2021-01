POVIŠEN BROJ UMRLIH LEKARA ZAHTEVA POSEBAN PRISTUP: Dr Kon: Neko pokušava da me svrsta u bezosećajne idiote

Doktor Predrag Kon istakao je da povodom priče o zaražavanju lekara ne želi ništa demantuje, ali da neko celu situaciju treba da ispita.

Nakon što je izjavio da se dešava da se medicinski radnici zaraze na pauzama za ručak i kafu, došlo je do, kako kaže, zamene teza kako bi ispalo da su se lekari koji su preminuli zarazili na ovaj način.

Kon je dodao i da je ovo moguć zaražavanja, ali da to ne znači da su svi medicinski radnici oboleli upravo tako.

- Suština je u tome što pitanje zašto imamo povišen broj umrlih lekara, posebno u poslednjem mesecu, zahteva poseban pristup i ozbiljan odgovor. Neko to krajnje ozbiljno mora da ispita - rekao je u gostovanju na tv "Prva" dr Kon.

Samo tri od 86 slučajeva zaražavanje se dogodilo u bolnici

On navodi i da je razgovarao sa svim nosiocima bolničkih infekcija i da oni tvrde da je u pravu, te da se veći deo zaražavanja medicinskih radnika desio van kruga bolnica.

- Uglavnom je zaražavanje u porodicama. Priče da ja ne znam kako izgledaju skafanderi je potpuni nonsens. Ja sam epidemiolog ceo radni vek. Do sada sam vodio sam tri pandemije, imam kurs SZO da sam osposobljen za tako nešto. U zemlji ima još nekoliko takvih, ali oni se ne pojavljuju - ističe.

On je još jednom ponovio da zaista treba da se ispita kako je došlo do zaražavanja, da je Zvezdara, na primer, imala 300 zaraženih.

- Imate i analize, prema kojima je, recimo, do jula je 17 lekara bilo zaraženo, 12 specijalizanata, 50 medicinskih sestara i tehničara, sedam nemedicinskih radnika. Najveći broj su činile mediciske sestre i tehničari, samo u tri slučaja je došlo do zaražavanja u samoj bolnici od 86, i da se to dešavalo u toku pauze - objašnjava on.

Dodaje i da se u jednom domu zdravlja, od 53 obolelih, nijedan nije zarazio na radnom mestu, već izvan bolnice i izvan pauze.

- Predstavljaju me kao da sam bez emocija. Neko pokušava da me svrsta u bezosećajne idiote koji rade posao bez znanja i ne zna kako izgleda crvena zona. Oni misle da mi nije jasno da postoje prekršaji sa prelascima iz zone u zenu. Tu je odgovorna uprava bolnice i treba da se dođe do rešenja kako to da se spreči - kaže dr Kon.

Da li vakcina deluje na različite sojeve virusa?

Dr Kon ističe i da se nakon primanja vakcine oseća dobro.

- Danas već ništa ne osećam. Imao sam napad kijanja tog prvog dana, tog popodneva kad sam primio vakcinu - kaže dr Kon.

On ističe da je vakcina ogromno ohrabrenje, spas u ovoj situaciji, jako oružje u borbi kojoj se ne nazire kraj.

- Sami ćemo već podizati taj kolektivni imunitet. U kombinaciji sa merama koje sprovodimo treba čovek da bude optimističan. Naravno, ima i negativnih strana epidemije, u vezi sa pojavom novog soja virusa, počinje drugo polugodiite. To su značajni negativni epidemiološki događaji. Ipak, ukupno je situacija bolja nego što je bila - dodaje.

Napominje da je, ako dete ima čak i blage simptome, ako su respiratorni, treba da nastave da prate nastavu onlajn, jer se ne zna u startu da li je u pitanju grip ili kovid. Ukoliko deca sa simptomima budu išla u školu, može da dođe do opterećenja kovid ambulanti, da infekcije stignu u porodice.

- Kovid izaziva pad limfocita i imuniteta. Kod dece oporavak brže ide, pa posle preležane bolesti treba voditi računa još 10-ak dana - kaže dr Kon.

On dodaje da nije siguran kakav virus dolazi iz Brazila, ali da je verovatno slučaj da to nisu nove varijante virusa, već sojevi.

- Kada se pojavi nova varijanta može da se očekuje da sama vakcina možda neće toliko delovati. Na sojeve deluju različite vakcine. Virusolozi su sad pred velikim poslom da diferenciraju da li je u pitanju novi soj ili mutacija - zaključuje dr Kon.

