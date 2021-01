DR MIRSAD ĐERLEK OTKRIVA ZA KURIR: Vakcinisaće se i do 100 ljudi na sat na 300 vakcinalnih punktova širom Srbije!

Do nedelje planirano je da bude vakcinisano oko 100.000 građana protiv koronavirusa, i to od 50 do 100 ljudi na sat primaće neka od dostupnih cepiva, najavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek.

- Cilj je da se narednih dana širom Srbije otvori više od 300 punktova za vakcinaciju. Na punktovima će biti od tri pa do 10 vakcinalnih ekipa, a ideja je da imunizujemo od 50 do 100 ljudi u toku sat vremena, kao i da se taj broj od 22.000 građana koji su već primili cepivo poveća za četiri do pet puta u narednim danima. Pored domova zdravlja, planiramo otvaranje vakcinalnih punktova od Beogradskog sajma preko većine gradova. Prosvetari i novinari biće sledeći u prioritetnim grupama, dok se nastavlja i vakcinacija u zdravstvenim ustanovama i gerontološkim centrima - kazao je dr Đerlek za Kurir i pozvao građane da "prime prvu vakcinu koje ima na lageru" naglasivši da ne sumnja da je i kineska vakcina bezbedna i efikasna.

On je podsetio da je tokom vikenda vakcinisano i prvih 1.000 građana starijih od 75 godina koji su se prijavili preko E-uprave ili kol-centra.

PLAN ZA MASOVNU IMUNIZACIJU: - U 120 opština u Srbiji minimum 120 domova zdravlja imaće po dva vakcinalna punkta sa po jednom ekipom - U 27 gradova u Srbiji u svakom DZ biće šest vakcinalnih ekipa - U Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu domovi zdravlja imaće po 10 vakcinalnih ekipa - Hala 11 na Beogradskom sajmu će imati 17 vakcinalnih punktova i planirano je da se vakciniše od 800 do 1.000 ljudi dnevno - Prema potrebi, a najveće interesovanje je trenutno u Beogradu, otvaraće se još šest do osam dodatnih vakcinalnih punktova OVAKO ĆE IZGLEDATI VAKCINACIJA: - građani će nakon prijave preko E-uprave ili kol-centra biti pozvani i obavešteni o mestu, datumu i vremenu primanja vakcine - vakcinalnu ekipu čine: lekar, dve medicinske sestre, informatičar - pet do sedam minuta trajaće priprema i primanje vakcine - otvaraće se dodatni punktovi prema potrebi i zainteresovanosti građana

- Završeno je vakcinisanje u deset gradova Srbije, bez ikakvih problema i neželjenih dejstava koja bi nas zabrinula, nastavljamo mnogo intenzivniju imunizaciju. Dosad je vakcinu primilo oko 22.000 ljudi, prijavilo se iskreno više nego što smo očekivali, oko 280.000 građana. Mi ćemo čekati dozvolu ALIMS za kinesku vakcinu i pokušaćemo da pojačamo intenzitet imunizacije u toku ove nedelje, proširićemo populacione grupe, što smo i najavili.

U Srbiju je u subotu stigao kontingent iz Kine od milion vakcina "sinofarm", danas se očekuje još 19.500 doza "Fajzerove" vakcine, u utorak još 250.000 doza "sputnjika V".

Predsednik Skupštine Ivica Dačić, koji je primio rusku vakcinu, kaže da se oseća dobro i da nije imao nikakve neželjene efekte. - Ja sam se vakcinisao da bih dao podsticaj građanima, nema to veze s političkim opredeljenjima. Svako treba da prouči šta se piše o svakoj od vakcina, a sve su bezbedne ako imaju akreditaciju naše agencije - rekao je Dačić, a preneo RTS, i dodao da je Srbija u prednosti jer ima na raspolaganju više različitih vakcina i na taj način je izbegla situaciju da zavisi samo od jednog proizvođača ili raspodele vakcina.

18 punktova biće u Beogradu, a jedan od njih je Hala 5 na Sajmu

0800 222 334 broj je kol-centra za prijavu za vakcinaciju, a prijava je moguća i putem portala E-uprava

Dr Verica Jovanović: U svakom gradu više vakcinalnih punktova - Vakcina će moći da se primi u domovima zdravlja, domovima za stara lica, što su prva mesta prema prioritetima, ali biće formirani i posebni punktovi. U državi ima 158 domova zdravlja sa više od 950 vakcinalnih punktova. U svakom velikom gradu će biti jedan ili više vakcinalnih punktova, da se ne bi stvarale gužve - kazala je za RTS direktorka Instituta za javno zdravlje "Batut" Verica Jovanović.

Dr Predrag Kon: Brža vakcinacija je štit od novog soja virusa

Nije isključeno da novi soj virusa korona, koji se pojavio na Zapadu, dođe i kod nas, zato će zaštita od novog soja zavisiti od naše brzine sprovođenja vakcinacije, izjavio je juče epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. On je za TV Pink naveo da je "Fajzerova" vakcina dobila trajnu dozvolu, da se očekuje da to uskoro dobije i "sputnjik V", dok se za kinesku očekuje da najpre dobije privremenu, a kasnije trajnu dozvolu od naše Agencije za lekove i medicinska sredstva.

Krizni štab zaseda: Sutra o novim merama ili popuštanju Članovi kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa sastaće se sutra i devet sati i na osnovu procene epidemiološke situacije doneti odluku da li će postojeće mere ostati na snazi, da li će doći do njihovog popuštanja ili će, eventualno, doneti i neke nove mere. U Srbiji su na snazi mere koje važe od pre Nove godine, osim obaveznih PCR negativnih testova za pet država, što znači da ugostiteljski objekti i tržni centri rade do 20 časova, a prodavnice do 21 sat.

Penzioneri širom Srbije primili cepivo: Planiram da živim 100 godina pa mi treba vakcina

Vakcinacija starijih od 75 godina koji su se prijavili preko portala E-uprave počela je u petak u Beogradu, a za vikend je nastavljena u Subotici, Zrenjaninu, Somboru, Novom Sadu, Šapcu, Loznici, Čačku, Kruševcu, Kragujevcu i Nišu. Tokom ove sedmice počeće i u ostalim mestima širom Srbije. U somborskom DZ "Dr Đorđe Lazić" vakcinisano je 10 najstarijih sugrađana "Fajzerovom" vakcinom. - Ništa nije bolelo, to se i ne oseti - rekla je za RTS penzionerka iz Sombora, a dr Zdravko Hlodnik iz tog DZ objasnio da svaki pacijent dobija karton vakcinacije sa datumom o revakcinaciji, ali i savet da se javi lekarima u slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija ili komplikacija.

U zrenjaninskom DZ vakcinisano je 20 najstarijih, a u šabačkom 18. - Kako strašno, pa to ništa nije, kao komarac da ubode - rekao je za RTS vakcinisani penzioner iz Šapca, a njegov ispisnik dodao: - Imam 78 godina, a planirao sam do 100, pa mi treba vakcina.

Među 1.000 prvih prijavljenih penzionera u Beogradu vakcinu je u petak primio i Vladislav Jeftić (91), kome je, kaže, bilo svejedno koju će vakcinu primiti: - Ovo je najbolji način da se čovek zaštiti.

Predsednik PKS za Kurir: Masovna vakcinacija važna za oporavak privrede! Masovna vakcinacija protiv koronavirusa ne samo da će spasti mnoge ljudske živote već je od presudnog značaja i za srpsku ekonomiju. Srbija bi, ukoliko se epidemija bude dovela pod kontrolu, kako kaže za Kurir Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, ove godine mogla da ima rast od čak šest odsto, što je rast koji je bolji ne samo od većine zemalja u regionu već u celom svetu! Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, istakao je u subotu prilikom dočeka milion doza kineskog cepiva da će Srbija imati pet ili šest vakcina različitih proizvođača, a da u vakcinaciju "moramo ići što brže kako bismo mogli da se vratimo na posao". - Važno je da se vratimo u polja, fabrike, da već prolećnu setvu možemo da obavimo kako treba. Da možemo da proizvodimo sve što je potrebno da bismo dizali Srbiju. Sa tim se slaže i Čadež, koji kaže da što pre budemo epidemiju stavili pod kontrolu, pre ćemo moći da živimo i radimo normalno. - Rast od šest odsto koji predviđaju međunarodne institucije je moguć ako se situacija stavi pod kontrolu. To je rast koji je bolji od mnogih država ne samo u regionu već i u svetu - istakao je Čadež za Kurir i dodao da je realno da Srbija u naredne dve godine bude najbrža rastuća zemlja kada je u pitanju ovaj deo Evrope: - Međutim, pandemija koronavirusa je globalni problem. Vezani smo za ekonomiju EU i jako nam je bitno da se situacija u zemljama u koje najviše izvozimo, kao što su Nemačka, Austrija i Italija, što pre normalizuje. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, rekao je da je, sada kada je počela imunizacija, vreme da se produži radno vreme u sektoru usluga: - Očekujem da se od 1. februara radi do 22 sata. Mi ćemo se boriti da se to dogodi i ranije. (R. K.)

