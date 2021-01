BAHATE VOZAČE KAŽNJAVATI KAO UBICE: Nišlije zahtevaju izmenu zakona kako bi oni koji izazovu smrt u saobraćaju ROBIJALI!

Građani Niša zatražili su na protestu „Niš pod noge“ izmene zakona kako bi se bahati vozači koji izazovu smrtne ishode u saobraćaju kažnjavali po krivičnom delu za ubistvo, za šta je zaprećena zatvorska kazna do 15 godina. Inače, za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kada nastupi smrt jedne ili više osoba, zaprećena je kazna od dve do 12 godina, odnosno od jedne do osam godina ako je delo učinjeno iz nehata.

Na protestu građana koji je u subotu održan ispred Palate pravde u Nišu najavljeno je da će se uskoro krenuti sa potpisivanjem peticije za promenu zakonika.

Nedužno nastradali

Nišlije su se okupile po četvrti put nakon 4. januara, kada je N. S. (19) iz Beograda „audijem“ usmrtio dečaka A. P. (12) i poznatog niškog sindikalca Dejana Ilića (48), a što je i povod za organizovanje protesta.

Jedan od inicijatora skupa Miljan Miljković naglasio je „da protest nema politički predznak, već da je isključivo građanskog karaktera“.

- Zakon je suviše blag prema onima koji voze bahato kroz grad ili koji sednu za volan pijani, pa oduzmu nedužan život. Sada zakon predviđa maksimalno osam godina zatvora, a taj isti je svesno brzo vozio i ubio čoveka. Zato je potrebno da se to izmeni - rekao je Miljković na skupu.

Bratislav Stojanović, advokat majke nedužno nastradalog dečaka, kaže da potpuno podržava protest Nišlija koji zahtevaju da se zaprećena kazna zatvora poveća na 15 godina, kao što je to u slučaju krivičnog dela ubistvo s umišljajem.

Uskoro peticija

- Osnovna kazna sada za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iznosi od jedne do osam godina. Ako je lice napravilo saobraćajnu nesreću, a bilo je pod uticajem alkohola iznad jednog promila ili psihoaktivnih supstanci, onda se to kvalifikuje kao nasilnička vožnja i tu je kazna od dve do 12 godina zatvora. Građani žele da oni koji voze pijani ili znatno preko dozvoljene brzine i ubiju jednu ili više osoba dobiju kaznu zatvora od pet do 15 godina, koliko iznosi zaprećena kazna za krivično delo ubistvo s umišljajem. Ljudima nije važno kako će se zvati krivično delo, već da kazne za bahate vozače iznose kao za ubice - rekao je Stojanović za Kurir.

On dodaje da će peticija za izmenu zakona biti izneta uskoro na punktovima u Nišu, čim se pravnički uobliči kako bi bila jasna i narodu i sudu, ali i narodnim poslanicima, koji bi trebalo da glasaju za iskazanu volju naroda.

Zatvorske kazne za ugrožavanje javnog saobraćaja Do tri godine ako kod drugog nastupi laka telesna povreda ili se prouzrokuje imovinska šteta veća od 200.000 dinara Od jedne do osam godina ako je nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera Od dve do 12 godina ako je nastupila smrt jednog ili više lica Od jedne do osam godina ako je iz dela iz nehata nastupila smrt jednog ili više lica Zatvorske kazne za dela protiv života i tela Od pet do 15 godina za ubistvo Najmanje 10 godina ili doživotno za teško ubistvo Od jedne do osam godina za ubistvo na mah Od šest meseci do pet godina za ubistvo iz nehata

Marko Smiljković

Kurir