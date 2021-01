PRED NAMA LEDENI DAN, UPALJEN NARANDŽASTI METEO ALARM: Srpski meteorolog najavio toplije vreme i temperaturu od čak 15 stepeni

U Srbiji danas ujutro umeren i jak mraz, ponegde magla ili niska oblačnost, a tokom dana malo i umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena.

Vetar će bit slab i umeren, zapadni, severozapadni. Jutarnja temperatura od -12 do -5 C, najviša dnevna od -3 do 1 C.

U Bačkoj, Banatu, Sremu, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji na snazi je narandžasti meteo alarm, odnosno vreme je opasno.

U Beogradu, zapadnoj Srbiji, Ssumadiji i Pomoravlju na snazi je žuti meteo alarm, odnosno vreme može biti opasno.

Od sutra porast temperature.

Izgledi vremena za sedam dana - do 25. januara

U utorak ponegde sa kratkotrajnim snegom, dnevna temperatura u postepenom porastu. Zatim promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, u sredu skretanje vetra na jugoistočni pravac, od četvrtka u pojačanju.

Do kraja perioda u planinskim predelima i košavskom području duvaće umeren i jak, povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar.

U petak na severu i zapadu, a za vikend i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom.

Srpski meteorolog Đurđe Đurić objavio je na svom Fejsbuku da se u sredu očekuje priliv toplije vazdušne mase sa zapada Evrope.

- Od srede nas očekuje osetno toplije vreme, pa će maksimalna temperatura u drugoj polovini sledeće sedmice biti i više od 10, a ponedge i do čak 15 stepeni. Za ovakvo vreme biće odgovran snažan i prostran ciklon iznad severozapada Evrope, a ujedno i sekundarni ciklon iznad severnog Jadeana i Italije. Upravo će snažno južno strujanje usloviti priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, a veoma izražen gradijent pritiska usloviće vetrovito vreme - rekao je Đurić.

