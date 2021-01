SNEG NA VOZILU MOŽE SKUPO DA VAS KOŠTA! Za automobil koji nije očišćen sledi VELIKA NOVČANA kazna - Evo koliko! (KURIR TELEVIZIJA)

Sneg i niske temperature posebno prave velike probleme u saobraćaju. Klizav kolovoz i smanjena vidljivost vrlo često su kobni za vozače. Ipak, svojim ponašanjem oni mogu i te kako da povećaju bezbednost, ali i da sačuvaju automobile od veće štete.

Zagudila prava zima. Snegu su se obradovala deca, ne i vozači. Sada treba da čiste automobile, odleđuju brave, stružu stakla od leda... Većina njih tvrdi da tokom hladnih dana vodi više računa pre polaska.

Bez obzira što ste montirali zimske gume, sipali antifriz i zimsku tečnost za stakla, ima još stvari oko kojih treba da se pobrinete tokom zime.

- Da li imate grejanje u kolima i da li su dobro rade svi tuneli za odleđivanje i sušenje stakala da se ne biste morali sami da brišete stakla koja se magle.

Vidljivost na prvom mestu. Posle toga, kočnice i upravljački sistem -

kažu stručnjaci.

Kada krećete - ne forsirajte motor i ne prebacujte brzine naglo jer je ulje u menjaču gušće i sporije se zagreva. U slučaju da se ne pridržavate tih pravila - rizikujete da napravite ozbiljnu štetu.

- Dolazi do opterećenja motora i habanja metalnih komponenti unutar samog motora i menjača koji mogu da dovesti do velike havarije. Takođe, znate i sami da antifriz morate da imate i leti i zimi, na šta ljudi, takođe, zaborave. Ako ga nemate može doći do pucanja bloka motora i glave motora - dodaju srručnjaci.

Iako mnogi misle da je dovoljno da očiste vozilo samo koliko da vide ispred sebe, tako rizikuju da budu kažnjeni sa 5.000 dinara zbog snega na prozorima, krovu, haubi ili tablicama.

Koliko god da vodite računa o svom automobilu tokom zime, sneg će, pre ili kasnije, opet pasti. Zato vodite računa i kada čistite sneg sa njega. Ne koristite oštre predmete, već četke i strugalice koje su namenjene za to.

