NEMA POTREBE DA SE RADI PCR TEST: Direktorka Batuta objasnila proceduru pred primanje vakcine

Direktorka Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanovic Batut" Verica Jovanović izjavila je da danas da nema potrebe za sprovođenjem PCR testiranja prilikom vakcinacije i dodala da brzina vakcinacije zavisi od količina koje stižu u našu zemlju, ali i od epidemiološke situacije.

Jovanović je za TV Prva rekla da je, kao za svaku vakcinaciju, neophodno da lekar pogleda pacijenta i prijavi sve eventualne bolesti ili rizik na koji treba obratiti pažnju.

"Ukoliko osoba nema povišenu temperaturu, ukoliko se oseća dobro, onda je kandidat za vakcinaciju. Ako neko ima koronu, a nema simptome, to znači da virusa nije ni bilo u dovoljnoj koncentraciji. Ta osoba treba da ode do lekara i da on proceni da li je potrebno da primi vakcinu ili ne, na osnovu njegovog opšteg fizičkog stanja. Ta osoba neće biti ugrožena i vakcina ce biti efikasna po svom dejstvu", objasnila je Jovanović.

Za one koji su preležali koronu potrebno je neko vreme da se organizam oporavi da bi mogao da primi vakcinu, a to je obično mesec dana od momenta registrovanja pozitivnog testa na Sars-CoV-2.

Jovanović je primetila da se epidemiološka situacija malo stabilizovala, ali ne potpuno, jer je ona, kako je naglasila, nestabilna svuda u svetu.

Dodala je da postoje uslovi da se imunizacija bezbedno sprovodi i istakla da se obuhvatnijom imunizacijom dolazi do efikasnije kontrole širenja kovid-19 i do kontrole epidemiološke situacije.

"Kojom brzinom će ići vakcinacija zavisi od količina koje stižu u našu zemlju, ali i od epidemiološke situacije. Dakle, mi u ovom trenutku ne treba da zaboravimo preventivne mere jer je jako bitna kontrola širenja infekcije", rekla je Jovanović.

