ZAJEDNO ZA DEČIJE OSMEHE: Na Bogojavljenje organizovano prikupljanje darova za paketiće u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu (FOTO)

Akcija “Zajedno za dečije osmehe” se širi regionom na zadovoljstvo pokretača Fondacije “Zajedno za mlade dr Danica Grujičić”, Svetosavskog zvonca i Kancelarije za mlade Grada Beograda.

- U proteklih nekoliko dana ovoj akciji koja je započeta početkom decembra i trajaće do kraja januara, pored dosadašnjih 30 omladinskih i humanitarnih organizacija svojim konkretnim aktivnostima pridružili su se i: Grad Niš, Grad Kragujevac, Kancelarija za mlade Sremske Mitrovice, Kolo Srpskih Sestara Srbije, a eho ovog dobrotvornog rada stigao je čak i do Rusije odakle stiže poziv da se udružimo u dečji humanitarni program koji organizuje Roskosmos.

Ovako široka podrška u kojoj prednjače mladi, govori da je čovekoljublje odnosno briga o bližnjem i empatija, velika pokretačka i koherentna snaga našeg narodnog bića od vajkada do danas - kaže za Portal Kurira Dimitrije Stikić, PR Svetosavskog zvonca, časopisa za decu koju izdaje Srpska pravoslavna crkva..

Ako se to nekada ogledalo kroz narodne sabore, mobe, prela, vršaje kada se narod okupljao i pomagao jedni drugima, ta intencija se i danas oseća kroz ovakva dela i i inicijative mladih naraštaja, koja odišu plemenitim duhom predaka, koji je nas kao narod i održao do danas.

Oni svi saborno okupljeni oko ove plemenite akcije daju lični primer u sakupljanju finansijskih sredstava, slatkiša, igrački i školskog pribora za pravljenje paketića i nabavke opreme za škole namenjene deci u najsiromašnijim sredinama na teritoriji Srbije i Republike Srpske.

Tako će danas, na Bogojavljenje, biti organizovano prikupljanje darova za dečije paketiće u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

U Novom Sadu “Kod Miletića” od 14:00 do 20:00 časova i “Kod Spensa” od 12:00 do 18:00 časova

Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade, sa svojim humanim Kragujevčanima akciju sporovode u kancelariji mladih na adresi Save Kovačevića 15, od 12 do 18 časova, a Kancelarija za mlade Sremske Mitrovice, prikupljanje darova za paketiće za ugroženu decu, organizovaće u svojim kancelarijama u ulici Svetog Dimitrija broj 10 i to do 21. januara od 9 do 14 časova.

U Nišu se prikupljanje organizuje u TC “Kalča”, Prvi sprat, lamela B, lokal 62, od 12:00 do 18:00 časova

Takođe, važno je napomenuti da pored paketića za ugroženu decu, kroz akciju “Zajedno za dečije osmehe” slanjem praznog SMS-a u Srbiji na broj 4334 koja košta 100 dinara i u Republici Srpskoj pozivom na humanitarni broj 1432 koji košta 1km, sakupljaju se sredstva za rekonstrukciju i izgradnju kuća ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, a kao prioritet nakon nemilih događaja zemljotresa u Glini kada su stradali domovi i u Kostajnici i Kozarskoj Dubici gde ljudi sa svojom decom spavaju u automobilima jer su im kuće totalno stradale, pomoć od prikupljenih sredstava biće najpre upućene njima.

Ukoliko neko želi da uplati sredstva i podrži ovu humanitarnu akciju to može učiniti u Srbiji na broj dinarskog računa: 265-1610310004716-35 Banka Inteza (Fondacija zajedno za mlade) a iz inostranstva na: Devizni račun (Evro) 265100000022106836 / IBAN : RS35265100000022106836 / SVIFT : RZBAATWW

Za Republiku Srpsku ŽIRO RAČUN: 5520001879453536

