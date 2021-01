PREMIJERKA O SEDNICI KRIZNOG ŠTABA: Nije realno da danas odlučimo o popuštanju mera

Predsednica Vlade Ana Brnabić kaže da nije realno da se danas na sednici Kriznog štaba donese odluka o popuštanju mera za sprečavanje širenja korona virusa, ali i navodi da će ta tema svakako biti otvorena.

"Mislim da nije realno da to bude danas, ali danas ćemo otvoriti tu temu. Razgovaraćemo koji su to parametri potrebni da bi dodatno reklaksirali mere, uključujući i rad ugostiteljskih i drugih objekata do 22 sata", rekla je Brnabić.

Navela je da je uvek zagovornik toga da pokušamo da nađemo "fin balans".

"Danas nije realno da se donese ta odluka, i dalje su brojevi (novozaraženih korona virusom) takvi... Nismo još otvorili tu temu, ali mislim da je vreme da je otvorimo", rekla je premijerka.

(Kurir.rs/Tanjug)

