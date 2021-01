VOJSKA SRBIJE U PRVIM REDOVIMA U BORBI PROTIV KORONE: 700 pripadnika VS i ministar vakcinisali se kineskom vakcinom

BEOGRAD - Ministar odbrane Nebojša Stefanović vakcinisao se danas kineskim cepivom, kao i oko 700 pripadnika Vojske Srbije, i izrazio nadu da će početak masovne vakcinacije biti početak vraćanja normalnom životu.

"Vojska Srbije je uvek bila uz svoj narod i biće. Danas je u prvim redovima u borbi protiv korona virusa", rekao je Stefanović novinarima nakon što je primio vakcinu na Beogradskom sajmu.

foto: Ministarstvo odbrane

Stefanović je naveo da su danas pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i on lično, želeli da primerom pokažu da podržavaju vakcinaciju koja je važna za lično i celokupno zdravlje stanovništva.

"Pozvali smo vojne penzionere da se prijave, članove porodica naših pripadnika zato što je važno da svako od nas primi vakcinu i da time budemo odgovorniji i da pokažemo da nam je stalo do zdravlja", rekao je Stefanović.

On je zahvalio svim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima koji više od godinu dana vode bitku protiv korone, navodeći da je njihova borba za poštovanje i divljenje.

"Vakcinacijom u velikoj meri pomažemo i njima i pokazujemo im naše poštovanje i zahvalanost tako što će se broj obolelih od korona virusa smanjiti. Važno je da brinemo o sopstvenom, ali i zdravlju ostalih građana", rekao je ministar odbrane.

foto: Ministarstvo odbrane

On je istakao da vakcinaciju treba da prihvatimo kao ozbiljnu odluku koja će pomoći globalnoj imunizaciji.

"Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću naša zermlja je uspela da nabavi veliki broj vakcina da možemo da vakcinišemo svakog građanina koji to bude želeo", rekao je Stefanović koji je zahvalio Ministarstvu zdravlja i gradu Beogradu, jer punkt na sajmu funkcionše odlično, a to, kako kaže, pokazuje da se jedinstvenom i zajedničkim radom dolazi i do efikasnosti.

(Kurir.rs/Tanjug)

