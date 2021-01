ŠOK JE OGROMAN, DODIRIVALA IH JE OSOBA ISTOG POLA: Zlostavljanje dečaka tema o kojoj se i dalje malo priča (KURIR TELEVIZIJA)

Bogdan Stevanović, poznatiji kao Blogdan, digao je svoj glas u slučaju Milene Radulović i njenih zlostavljanih koleginica.

Kao gost emisijie „Redakcija“ na Kurir televiziji, on je govorio o ovoj temi, proširujući je na sveukupno seksualno zlostavljanje.

-Silovanje žena, uznemiravanje dece, devojčica i dečaka. Ovo je prilika da otvoreno razgovaramo o svemu. Žrtve se u ovom slučaju suočavaju sa posebnim strahom. Strah šta će biti dalje, osoba koja se odvaži da prijavi silovatelja razmišlja o čitavoj porodici silovatelja. Žrtva kada odluči da prijavi razmišlja koliko će emotivnog bola naneti i onima koji su oko silovatelja. To je jedan domino efekat sada.

Blogdan navodi da je ova situacija, koliko god užasna, idealno mesto da konačno počnemo otvoreno da razgovaramo sa svojom decom o zlostavljanju.

-Kada je reč o dečacima, ne samo da su bili zlostavljani, nego ih je zlostavljala i dodirivala osoba istog pola. Kako jedno dete do 12 ili 14 godina da izađe na kraj sa tim? On je tek u spoznaji svog sazrevanja, on treba da se odvaži kaže takvu jednu stvar. Ovo je tema koja nas može naučiti da je podjednako važno o ovome razgovarati i sa ćerkama i sa sinovima, ovo se ne događa samo devojčicama – jasan je Bogdan.

