MINISTARKA MIHAJLOVIĆ: Trebalo bi da REGISTAR pedofila i nasilnika bude dostupan SVIMA, to je praksa u svetu (KURIR TELEVIZIJA)

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović jedna je od prvih poznatih dama koje su se oglasile povodom slučaja Milene Radulović.

Žestoko osudivši profesora glume Miroslava Miku Antića koga je više devojaka optužilo za napastvovanje i seksualno zlostavljanja, povodom ovog slučaja ministarka je izjavila i da postoji mogučnost da Srbija dobije javni registar pedofila i napasnika.

-Želim još jedanput da se zahvalim i policiji koja je pokazala kako se vodi slučaj, kako se radi. Na taj način privukli su i već broj devojaka i devojčica i žena da se pojave i da kažu sa čim su se susrele. Ali ono što mislim da je značajno je da institucije rade svoj posao i da ćemo imati epilog svega. Mi imamo i svoj registar pedofila, on je tajan, ali negde razmišljanje svih nas je da to proširimo i da to bude registar nasilnika i da on bude javan. Mi ne bismo bili jedina zemlja u svetu koja bi imala to – rekla je ministarka i dodala da je važno da znamo ko nam živi u komšiluku.

