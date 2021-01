MILETIĆ O INAUGURACIJI: Umesto svečanosti, SAD na kolenima, brane se od nevidljivog neprijatelja (KURIR TELEVIZIJA)

Ceremonija inauguracije održana je danas pred Belom kućom u Vašingtonu, a tim povodom gost "Pulsa Srbije" bio je analitičar Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. On je naglasio da je teško biti veliki optimista jer se u danu kada novi predsednik SAD Džo Bajden polaže zakletvu, Amerika se istovremeno nalazi na kolenima zbog "nevidljivog neprijatelja". "U danu koji treba da bude svečan, oličenje demokratije vodeće države sveta, mi vidimo da su pomešana osećanja, jedni su presrećni, drugi su tužni kako zbog Bajdena, tako i zbog slike SAD danas", rekao je Miletić. Ostaje da se vidi kako će Bajden i njegova administracija gledati na sve unutrašnje i globalne procese. "Ta agenda o kojoj oni pričaju o jednom liderstvu na globalnom nivou, obnavljanju partnerstva sa EU i Britanijom, jačanje tih veza, sve je to lepo zamišljeno ali je veliko pitanje kakvi su intersi ovih drugih strana, koliko su se promenili. Vidimo da su antidemokratski procesu u toku", rekao je on.

