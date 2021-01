ZA NEKOLIKO DANA NAM STIŽU ODLIČNE VESTI: Optimistična prognoza profesora Kočovića za dalji tok epidemije POBEDA NA DOHVAT RUKE

Iako je u Srbiji broj obolelih u padu zahuktava se epidemijska situacija u zemljama u komšiluku. Crna Gora i Slovenija su ponovo u crnoj korona zoni, novi soj virusa brzo se širi regionom, a masovna vakcinacija nije skoro na vidiku.

Optimistične vesti podelio je profesor informacionih tehnologija doktor Petar Kočović koji sa svojim timom uz pomoć matematičkih modela i formula prati kretanje pandemije korone u celom svetu. Srbija se prema njegovom tumačenju već 11 dana nalazi u takozvanoj popstar korona zoni. To znači da konačno imamo između 300-500 zaraženih na 100.000 stanovnika.

U decembru smo se nalazili u crnoj korona zoni i imali više od 1.000 zaraženih na 100.000 stanovnika, a onda smo krajem prošle godine prešli iz crne u tamno sivu korona zonu.

Profesor Kočović kaže da sada indeks obolelih, koji se određuje u odnosu na 100.000 stanovnika, iznosi oko 360 u našoj zemlji.

- U Srbiji postoji pozitivan trend opadanja ukupnog broja zaraženih. Kada posmatramo trend zaražavanja u Srbiji i ostalim zemljama, koje su došle iz te tamno sive zone, primećujemo da dolazi do zasićenja i tavorenja, koje traje po 20 i više dana. Jednostavno, vidimo da ljudi ne mogu da izdrže mere i dolazi do dodatnog zaražavanja. To preti da zahvati i Srbiju - ističe Kočović.

Prema njegovim rečima, da bi se spustili u tamno-ljubičastu zonu, u kojoj je indeks obolelih od 150-300 na 100.000 stanovnika, potrebno je da prođe još dva do tri dana.

- Postoji međutim mogućnost da se to pomeri za još nekoliko dana. Na granici smo da li će to da bude 22-23. januara ili nekoliko dana kasnije - kaže profesor Kočović.

"Crna korona se muči"

Zabrinjava međutim činjenica da se od zemalja u regionu Crna Gora i Slovenija nalaze u crnoj korona zoni.

- S obzirom na to da Crna Gora ima ispod milion stanovnika važan je taj indeks obolelih na 100.000 stanovnika. Crna Gora se takoreći muči i broj obolelih varira od 5. novembra pa do danas. U tom periodu njihov indeks obolelih kreće se između 800-1.200. Slična je situacija i sa Slovenijom. Kod njih je to počelo od 30. oktobra - kaže Kočović.

Ne treba zaboraviti da je od 14. januara na snazi "mali šengen" kad je reč o PCR testovima na granici. To znači da građani Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije i Bugarske mogu da uđu u Srbiju bez negativnog PCR testa, a isto važi i za državljane Srbije koji se upute u ove zemlje.

Imajući to u vidu, a ukoliko vidimo da raste broj obolelih u zemljama u regionu, svakako da treba bolje kontrolisati granice, kaže epidemiolog doktor Slađan Stanković.

- Bez obzira na to što se radi o našem okruženju sa aspekta preventive i sprečavanja daljeg zaražavanja apsolutno treba vratiti mere na granici. Treba uvesti i za te zemlje neophodan PCR test ili desetodnevni karantin kao što je to slučaj u većini evropskih zemalja - smatra Stanković.

Podseća da period obaveznog PCR testa pri ulasku u zemlju nije preterano dugo trajao u našoj zemlji.

- Nije bilo pravo vreme da dođe do popuštanja tih mera. Naravno da je i dalje neophodna kontrola ulaska u našu zemlju jer bez obzira na to što je došlo do blagog opadajućeg trenda obolevanja u Srbiji, smatram da je situacija i dalje vanredna. Broj obolelih na dnevnom nivou je više od 1.000, a broj umrlih oko 20. Vanredna je i u smislu broja ljudi na respiratoru kao i dalje opterećenih bolničkih kapaciteta jer je tri četvrtine kapaciteta popunjeno - napominje Stanković.

Kako kaže, to ne znači da epidemiološka situacija u Srbiji nije pod kontrolom, naprotiv. Smatra da je dobro što su ostale epidemijske mere produžene, ali s druge strane ističe da je kontrola na granicama vrlo značajna i da bi bilo bolje da su i te mere ostale na snazi.

Novi soj - nova pretnja Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je britanski visokozarazni soj otkriven u 60 zemalja što je 10 država više nego prošle nedelje. U izveštaju SZO se navodi i da se u 23 zemlje pojavio južnoafrički soj. Ako posmatramo zemlje u našem komšiluku britanski soj već je otkriven u Rumuniji i Mađarskoj, a odnedavno je potvrđen u Austriji i Sloveniji. Epidemiolog Stanković smatra da širenje novog soja virusa u Evropi, ali i u zemljama u okruženju, treba da bude dodatni razlog za strože mere na granicama. - Upravo kao što nam se u januaru činilo da je virus koji je otkriven u Vuhanu daleko od nas, vrlo brzo se proširio i stigao i u Srbiju. U toj situaciji treba razmišljati o vraćanju mera pojačanog desetodnevnog nadzora nad povratnicima koji dolaze iz zemalja u kojima je aktivna transmisija virusa korona - ističe Stanković.

Profesor Kočović prati i situaciju sa vakcinacijom u svetu, te kako kaže, osim Izraela i Ujedinjenih Emirata, niko drugi nije počeo sa ozblijnom masovnom vakcinacijom.

Imajući to u vidu, epidemiolog Stanković ističe da je to još jedan od razloga za strožu kontrolu granica.

- Baš zbog toga što proces vakcinacije i stepen kolektivnog imuniteta nisu na zavidnom nivou, jer većina zemalja u okruženju, pa i u Evropi, nisu ni počele sa vakcinacijom, iz tih razloga je neophodno razmišljati o vraćanju mera desetodnevnog pojačanog nadzora ili testiranja na granici - zaključuje dr Stanković.

