DEVOJČICE MORALE DA SE PRESAVIJU, A BATA BI IZA IZVODIO BLUDNE RADNJE: Voditeljka Jovana dala izjavu policiji (KURIR TELEVIZIJA)

Voditeljka Televizije Hepi Jovana Jakić dala je danas izjavu u policiji povodom bludnih radnji kojima je prisustvovala kao polaznica časova glume u školi preminulog Bratislava Bate Miladinovića. "Sad sam dala izjavu policiji kako bi cela ta priča dobila legitimitet. To je priča više generacija, nije priča jedne osobe. Da, to su bile bludne radnje. To je išlo pod njihov sistem rada koji je bio ekstremno strog i onoliko dobrog koliko je neko izneo iz te škole, toliko je toga bilo i lošeg. Nisu svi polaznici žrtve, bilo je dosta dece koja su po raznim kriterijumima bila pošteđena tog lošeg dela", rekla je ona. Ispričala je da su učenice starije grupe morale da se "presaviju". Jovana je prenela iskustvo Marijane Đorđević Obradović, koja je zatvorila Batinu školu i naterala ga da se odseli iz Beograda. "Kada je ona došla na red da se presavije i čita dok on iza nje radi bludne radnje, ona je izletela i rekla roditeljima. Oni su napravili čitav sastanak, havariju, ta škola je zatvorena. Do tada je to bila redovna praksa!", izjavila je ona za Kurir televiziju. Da podsetimo, reditelj Bratislav Bata Miladinović osnovao je školu glume 1949. godine. Bio je dramski pedagog i profesor glume, dok su generacije glumaca ovde stekle su svoja prva znanja.

Među njima su Neda Arnerić, Ružica Sokić, Renata Ulmanski, Stojan Dečermić, Milutin Butković, Svetislav Goncić...,

