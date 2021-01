ČELIČNA DAMA U VOJSCI SRBIJE: Nosi cepanice i pliva u ledenoj vodi, sve to sa ekipom BEOGRADSKIH GORŠTAKA (KURIR TELEVIZIJA)

Trčanje po snegu, nošenje teških cepanica, plivanje u zaleđenom jezeru, grudvanje i sve to na temperaturama ispod nule, po danu i noći, 365 dana u godini... Tako otprilike izgleda jedan običan trening na otvorenom, u režiji Marka Mažara i njegovog “But kemp Srbija” koncepta.

Jedna od neustrašivih i hrabrih dama koje su se priklonile fitnesu na otvorenom je i poručnica Vojske Srbije Vasilija Joksimović. "Prvo mi je bilo jako čudno a opet dosta i približno mojoj struci, pošto smo već rekli da radim u vojsci. Mi smo imali dosta ovakvih treninga, ali generalno kada krenemo da radimo, onda se dosta udaljimo od vanjskih uslova, tako da je meni sve to bilo primamljivo. Od druga sam čula, videla grupu ljudi, odlučila da probam i prosto sam oduševljena ovim treningom", navodi za Kurir televiziju čelična dama. I njena koleginica Milena Tumar ne krije zadovoljstvo što je čula za ekipu “But kemp Srbija”. "Upoznala sam zaista fantastičnu ekipu ljudi i mislim da je ovo pre svega jedno lepo druženje, a samim tim uz to druženje dolaze i dobre navike, zdravlje i jedna pozitivna energija koja ne može da se opiše, mora da se doživi", smatra ona. Marko Mažar koji je osmislio koncept pre deset godina, kaže da je sve počelo tako što je u moru jednoličnih fitnes programa tražio nešto što je novo, drugačije i zanimljivije.

Prema njegovom priznanju, oni se ne bave estetskim fitnesom, nego zdravstvenim, a u prilog tome ide podatak da niko od njih ne vežba da bi imao veliku zadnjicu ili veliki bicepeps, kao i da niko od njih nije bio bolestan od kada trenira, ni fizički, ni psihički. "Studirajući na fakultetu sportskog i fizičkog vaspitanja, još od samog početka sam imao u planu da radim nešto što je drugačije, ne da sedim u kabinetu kao pofesor fizičkog, na jednom radnom mestu, nego sam prosto takav da volim da sam u prirodi i da sam stalno napolju. Treninzi su uvek na otvorenom, da li je sneg, da li je minus, kao nama večeras, -5, -6. Mi ovde imamo četiri godišnja doba, tako da treniramo uvek, 365 dana u godini. Ima nas pedesetak, što na Košutnjaku, što online. Mi organizujemo i vikende, svakog vikenda putujemo, imamo odmore na planinama. Skoro svakog vikenda takođe imamo zimsko kupanje i to je deo te naše priče. To je stvarno jedna velika priča, jedna velika porodica", zaključuje on.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir