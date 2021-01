DOBRI EFEKTI VAKCINE: Maske skidamo najkasnije u junu

Uz masovnu imunizaciju, za tri do šest meseci mogla bi da bude ukinuta zabrana okupljanja na otvorenom, a ugostitelji i trgovci da već od aprila rade normalno

Ukoliko se masovna vakcinacija građana protiv koronavirusa nastavi ovim tempom, već u aprilu najverovatnije nećemo morati da brinemo o radnom vremenu ugostiteljskih i trgovinskih objekata, a može se očekivati da se u junu rešimo maski, ocenjuju epidemiolozi.

Iz Institutu za javno zdravlje „Batut“ procenjuju da bi za tri do šest meseci i zabrana okupljanja na otvorenom mogla da bude stvar prošlosti. - Uticaj vakcinacije na tok epidemije zavisiće od obuhvata populacije u riziku. S povećanjem broja vakcinisanih osoba smanjiće se i broj onih koji prenose infekciju, bilo kao oboleli ili kao asimptomatski nosioci virusa, te će se samim tim smanjivati i rizik od zaražavanja. Za očekivati je da, ukoliko nam budu dostupne dovoljne količine vakcina, nakon tri do šest meseci od početka primene vakcine bude moguće postepeno popuštanje mera kao što su nošenje maske ili zabrana okupljanja na otvorenom prostoru, a kasnije i drugih mera, poput održavanja fizičke distance i ograničavanja okupljanja u zatvorenom prostoru - navodi se na zvaničnom sajtu „Batuta“.

Prim. dr Tomislav Radulović, epidemiolog i specijalista za imunizaciju, kaže za Kurir da, ako se zadrži ova dinamika imunizacije, već u aprilu možemo očekivati popuštanje mera. - Što se više ljudi bude vakcinisalo, imaćemo sve bolju epidemiološku situaciju. Nećemo u jednom danu imati nekoliko hiljada obolelih i 200-300 ljudi na respiratoru. To će se polako smanjivati i tokom ili do kraja aprila trebalo bi da bude mnogo bolja i stabilnija situacija, tada možemo očekivati i znatno popuštanje mera - smatra on.

To znači da, kako kaže, od tada ne bi trebalo da na stolu bude pitanje radnog vremena ugostiteljskih i trgovinskih objekata. - Što se skidanja maski tiče, nevakcinisani i oni koji nisu preležali virus treba da je nose još neko vreme. Oni koji su vakcinisani bi trebalo da provere ntitela i ako imaju zaštitni titar, mogu da skinu masku.

Prof. dr Radmilo Janković, zamenik generalnog direktora KC Niš, kaže za Kurir da je moguće da ćemo u junu ili julu skinuti maske - ako se do kraja juna vakciniše preko pet miliona ljudi. - Target je vakcinacija 30.000 ljudi dnevno, što je otprilike milion mesečno. Sa tim opsegom vakcinacije i s dostupnim vakcinama, realno je da će se do kraja juna isključiti mogućnost da ponovo dođe do većih pikova, pa bi u tom slučaju skidanje maski i popuštanje mera bili realni. Biće još onih koji nisu vakcinisani, ali virus mora da ima puno osoba preko kojih može da se širi da bi napravio pandemiiju.

Korona presek Preminulo još 20 obolelih U poslednja 24 sata na koronavirus je testirano 10.240 građana, novozaraženih je 1.648, preminulo je 20 pacijenata. U bolnicama je 4.803 obolelih, od kojih je 166 na respiratoru. Od početka epidemije u Srbiji su obolele 379.093 osobe, dok je preminulo 3.830. Nova sednica Kriznog štaba zakazana je za danas u 13 sati.

Dr Ana Gligić Normalan život kad 60% ljudi stekne imunitet Virusolog dr Ana Gligić ističe za Kurir da sve zavisi od količine dostupnih vakcina i brzine kojom ih nabavljamo: - Čim se vakciniše dovoljan broj ljudi, videće se rezultati i ići će se na popuštanje mera. Maske su najmanji problem i treba svi da ih nosimo dotle dok i sami ne vidimo šta će biti i koliko se dnevno pune bolnice. Ono što svi želimo je da izađemo, da se družimo, da se otvore institucije, pozorišta... a to je moguće tek kad 60 odsto ljudi stekne imunitet, što vakcinacijom, što prirodnim prokužavanjem. foto: Nebojša Mandić

Popović potpisao protokol Rusku vakcinu praviće i Srbija Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj, potpisao je juče s najvećim ruskim proizvođačem vakcine „sputnjik V“, organizacijom „Generijum“, protokol kojim su definisani dalji koraci ka proizvodnji te vakcine u Srbiji. - Zahvaljujući predsedniku Vučiću, ruska strana je odmah odgovorila na naš molbu da se vakcina „sputnjik V“ proizvodi u Srbiji i s najvišeg nivoa u ruskom državnom vrhu naloženo je da se iznađe način kako da uspostavimo proizvodnju ove vakcine u Srbiji u najkraćem mogućem roku - saopšteno je iz Popovićevog kabineta.

Vlasta vakcinisan Kad je dobra za decu, biće i za mene Vlasta Velisavljević (94) primio je juče kinesku vakcinu u DZ Savski venac. - Hteo sam rusku zbog Čehova, koji je bio lekar, međutim, ne može za nas starije od 60 godina. Dobio sam kinesku. Kad je dobra za decu, biće i za mene - rekao je glumac za Kurir. foto: Zorana Jevtić

Aleksandar Vučić Očekujem više od 35.000 vakcinisanih dnevno Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je na Instagram profilu Budućnostsrbije izrazio zadovoljstvo zbog masovne vakcinacije građana. - Kratak predah u napornom danu na suncem okupanoj terasi. Sa Suzanom Paunović i Ivicom Kojićem zadovoljno komentarišem odgovornost ljudi u Srbiji i današnji dan, u kojem očekujem da bude vakcinisano i više od 35.000 ljudi - naveo je Vučić i podelio fotografiju s najbližim saradnicima. foto: Instagram

