TRENUTNO POBOLJŠANJE NE TREBA DA NAS ZAVARA Tiodorović: Postojeće mere ostaju na snazi

Sve postojeće mere ostaju na snazi, odlučeno je na današnjoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović.

On je rekao da trenutno poboljšanje epidemiološke suituacije ne treba da zavara da "smo u kontrolisanoj situaciji".

- Daleko smo od toga. Važno je da budemo svesni da moramo očuvati ove mere. Da na merama insistiramo bez odvajanja - rekao je on.

Posebno je važno, navodi, da mere ostanu na snazi i da se u tom periodu vakciniše što više ljudi.

- Vakcinacija krenula dobro, čak neočekivano dobro. Moramo vakcinisati što veći broj ljudi u što kraće vreme. NIjedna zemlja u odnosu na broj stanovnika nema toliko vakcina kao Srbija - naveo je on.

On je naveo da bi u naredna dva-tri meseca uz vakcinaciju i stvoreni prirodni imunitet mogli doći do kolektivnog imuniteta Mere koje su na snazi su zabrana okupljanja više od pet ljudi, obavezne maske u zatvorenom,ograničeno radno vreme za ugostiteljske objekte i tržne centre do 20 sati, a prodavnica do 21 sat.

