MUTNO: Pokradenim nacionalnim blagom iz Narodne skupštine trguje se na crnom tržištu

Na desetine vrednih slika koje su ukrade prilikom upada u Narodnu skupštinu 5. oktobra 2000. godine do danas nisu pronađene, a njima se, kako sumnjaju stručnjaci, trguje na crnom tržištu umetnina! Među vrednim delima su, pored ostalih, i slike značajnih srpskih umetnika Petra Lubarde, Milića od Mačve, Milana Konjovića, Marka Čelebonovića... Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), čak 55 slika poznatih autora još se vodi kao nestalo iz zgrade parlamenta.

Šumanović vraćen

Imajući u vidu da su se vremenom neka dela i pojavljivala kod stručnjaka kako bi njihovi kupci dobili potvrdu da su autentična, nije sporno da se njima očito trguje na crno. To potvrđuje i izjava višedecenijskog kustosa beogradskog Narodnog muzeja Nikole Kusovca, koji za Kurir kaže da je lično svedočio jednom takvom slučaju.

- Jedan čovek mi je pre desetak godina doneo ukradenu sliku Save Šumanovića, jedan od velikih pejzaža, kako bih mu potvrdio verodostojnost i odmah sam video da je u pitanju ukradena slika iz Skupštine. On ju je tada odmah vratio, bez reči, to jest mi smo po njegovoj volji sliku vratili Skupštini. Kad sam ga pitao od koga ju je kupio, nije smeo da mi kaže zbog, kako mi je rekao, bezbednosti svoje porodice - priča Kusovac.

Dodaje i da sigurno među ovim nestalim slikama ima i onih koje su uništene, dok je deo kod onih koji su ih ukrali.

- No, za svaku sliku se lako sazna da je jedna od tih ukradenih, jer je objavljeno koje su slike i može odmah da se ustanovi da je to „vruća“ roba - ističe on.

Pored slika, u Skupštini su tada uništene i brojne skulpture, čemu je lično svedočio i Kusovac.

Skulpture u paramparčad

- Ušao sam nakon gašenja požara u zgradu Skupštine i porazilo me je kad sam video razbijene skulpture Petra Palavičinija, bile su u paramparčad, pa slike po kojima sam gazio jer su bile potpuno mokre nakon gašenja požara... Sećam se i jedne slike koja je došla do mene, jedan Lubarda, velikog formata, kad se nisam srušio, bila je u pitanju jedna siva slika koja je postala pink nakon gašenja požara - kaže Kusovac za naš list.

Koliko se slika danas nalazi kod onih koji su ih ukrali, koliko su ih nelegalno prodali, a koliko je uništeno - do danas nije poznato.

