NOVOSADSKE RACIJE: Mnogi prolaze pored najtužnijeg spomenika, a ne znaju kakav zločin krije (KURIR TELEVIZIJA)

U Novom Sadu u petak je održan komemorativni pomen povodom 79 godina od zloglasne "Novosadske racije", zločina mađarskih okupacionih snaga pod kojim je stradalo više hiljada neduženih Srba, Jevreja i Roma.

Brutalna vojna akcija čak je i podrazumevala bacanje živih ljudi u zaleđeni Dunav.

Na Keju žrtava racije pored spomenika "Porodica" svake godine poseban venac za 50 stradalnika, članova porodice ostavi Novosađanin Branislav Milić Šumarev.

"Formirane su patrole, išle su i skupljale su ljude. U Gradskoj kući pa na Dunav, a druga je bila Sokolski dom, današnje dečje pozorište Karađorđe. Skupljali su ljude, to je bio jedan užas", priseća se strahota kojima je svedočio sa samo pet godina. Da bi preživeo, predstavljao se lažno.

"I dan danas nosim te teške traume, poštujem sve običaje, idem na groblje, imam i sliku spomenika. Ovo me sve jako potrese, to su strašne stvari kad se ureže detetu", naveo je on.

